Pablo Alborán reveló por qué se alejó de la música y compartió un mensaje necesario

Pablo Alborán está de vuelta . El cantante español reapareció luego de un año alejado de la música para presentar “Clickbait”, su nueva canción y revelar los detalles de su gran regreso. Además, volvió con una revelación al contar por qué decidió guardarse durante tanto tiempo. “Hemos pasado un infierno en mi familia”, explicó y aprovechó el espacio para compartir un mensaje que sintió necesario: “Donad médula, que salva vidas. Tengo la obligación moral de decirlo, gracias”.

En el marco del lanzamiento de su nuevo tema y del anuncio de Global Tour, una gira que lo llevará a recorrer el mundo y que lo traerá de vuelta a la Argentina en marzo de 2026, la imagen del músico se volvió a ver en El hormiguero, el famoso programa español de televisión de Pablo Motos. En ese mismo espacio, pero en abril del año pasado, había hablado sobre su retiro temporal. “Necesito inspirarme, necesito estar con los míos y necesito escribir sin ningún condicionante. Y entonces eso requiere un tiempo, no sé cuánto”, dijo entonces. Ahora, en un nuevo mano a mano con Motos, blanqueó la verdadera razón de aquella determinación: acompañar a un familiar enfermo.

Pablo Alborán durante su paso por El Hormiguero

“Dijiste que te tenías que retirar para componer, aunque en realidad lo que ibas a hacer era acompañar a una persona de tu familia a vivir una experiencia vital, un milagro al final, que te ha salido muy bien, pero te ha cambiado la vida”, expresó Moto.

“He pensado mucho cómo hablar esto, cómo contar esto, porque es parte de mi intimidad, de mi familia”, reaccionó el cantante cuando el conductor sacó el tema. “Pero creo que las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas”, agregó de inmediato. Luego, habló del duro momento que vivió: “Hemos vivido un milagro en mi casa. Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, inmunosupresión, trasplante de médula... Un camino muy largo, un infierno, pero también hemos aprendido y hemos vivido la sanación, la curación y el milagro de la ciencia”.

Visiblemente emocionado, Alborán miró a cámara y disparó un pedido al público. “Donad médula. Es muy fácil y es vital. Salva vidas. De verdad, las salva. Es necesario, y por eso creo que tengo la obligación moral de decirlo”. Después, agradeció a todas las instituciones y personas que intervinieron en el tratamiento de su ser querido. “La vida nos ha dado una segunda oportunidad”, destacó luego de una ovación que le regaló el público presente. “Tengo unas ganas enormes de volver a vivir de otra manera, con mucha más intensidad, con mucho más agradecimiento. Hemos vuelto a creer en el ser humano”, siguió.

Pablo Alborán pidió por la donación de médula

Alborán explicó que pasó un año “agridulce” porque tuvo que salir de gira sabiendo lo que sucedía con su familiar. Entonces, le dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores. “El público me ha salvado porque poder subirme a un escenario en esas condiciones fue también por el cariño de la gente que no tenía ni idea, obviamente”, sentenció.

Sobre su ser querido, el artista explicó que si bien vivió un auténtico “infierno”, tuvo la entereza necesaria para salir adelante. Y que el humor fue clave en el proceso. “Yo soy una persona a la que le gusta mucho la risa, me gusta que la otra persona esté bien y me gusta estar bien, no me gusta encerrarme... busco la luz, no las sombras, y la persona con la que he estado también. Ha sido una lección de vida y para toda mi vida. No lo voy a olvidar jamás, ni mi familia, ni esta persona tampoco. Superar algo así te cambia la vida, te cambia el concepto de todo”.

Sobre el día a día, Alborán se tomó un minuto para agradecer especialmente a los profesionales del hospital de Valencia, donde estuvo internado su familiar. “Están pendientes de ti en unas condiciones que no están reguladas. Trabajan 24 horas al día, y, a pesar de todo, te sonríen. Tengo la obligación de decirlo por todas esas personas que hacen posible que estés bien”, resaltó. “Nunca olvidaré la cara de la médica que vino a decirnos la noticia. La sensación fue mágica, escuchar que se iba a ir a casa”, recordó. Sobre el final, Alborán destacó, con una sonrisa en su cara y mucha emoción: “Las cosas buenas también suceden”.

LA NACION

