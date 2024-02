escuchar

Se conocieron por Instagram y, charla va charla viene, se enamoraron. En pandemia probaron la convivencia y les fue tan bien que todavía siguen juntos. Pronto festejan cuatro años en pareja y desafían la gran diferencia de edad. Pablo Granados y Camila de los Santos desbordan amor y alegría desde sus redes sociales, donde suelen postear videos de humor que son tendencia y hacen furor entre sus seguidores.

No se seguían en Instagram, pero un día cualquiera de 2019 ella likeó un video en el que él tocaba una canción de Charly García, en el piano. “Yo lo conocía como chico VideoMatch, pero no como el gran músico que es. Y lo vi tocando algo de Charly, muy complejo, y le mandé un mensaje”, contó ella tiempo atrás. Granados le respondió al toque y De los Santos, un poco incrédula, volvió a contestar. “No lo podía creer. Empezó a sacarme conversación, le seguí respondiendo, charlamos y charlamos y no nos separamos más. Él dice que yo lo encaré, pero para mí no fue así sino al revés. Yo tenía muy pocos seguidores, no era esta estrella que soy ahora (risas)”, detalló.

Al tiempo se vieron la cara por primera vez y se gustaron. La relación creció poco a poco y se fueron dando cuenta que tenían mucho en común, más de lo que suponían. Con el tiempo presentaron a sus familias y De los Santos asegura que tiene muy buena relación con los hijos de Granados, Migue y Mery.

La familia de ella, en cambio, no tiene nada que ver con los medios. Criada por su mamá, con un papá ausente, De los Santos tiene dos hermanos y dice que son todos muy unidos. De muy chica ella soñaba con ser actriz y se presentaba en cuanto casting aparecía. De hecho, en sus redes sociales se presenta así: “Tan solo soy una chica, frente a Instagram, pidiéndole actuar”.

A Granados no le gusta hablar de su vida privada. No lo hizo cuando estuvo casado dos veces, primero con la mamá de Migue que falleció en 2017, y luego con Delia, la madre de Mery. Tampoco cuando se enamoró de Soledad Fandiño y los juzgaron por la diferencia de edad.

Juntos es mejor

En la pandemia, la reciente pareja decidió que juntos iban a estar mejor. Granados dejó entonces su casa en la Ciudad y se mudó a la que tenía en Lima, provincia de Buenos Aires, donde pasaba algunos fines de semana, para desconectarse del mundanal ruido y estar cerca de la naturaleza. Invitó a De los Santos, que no lo dudó. Creyeron que iba a ser por poco tiempo, pero la situación se extendió y ellos se llevaban cada vez mejor. Con el final de la pandemia nada cambió: se quedaron viviendo en la casa de fin de semana . “Vivir en el campo es lo más. Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí y me quedé. El campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O salís a dar una vuelta en bici para recargar. Es mi lugar en el mundo. Eso yo ya lo sabía, pero no vivía ahí y ahora sí”, contó hace un tiempo en el programa de Telefe, Cortá por Lozano.

Y aunque no suele exponer su vida privada, sí habló cuando su novia sufrió acoso callejero . Entonces él posteó el audio desesperante y desesperanzado de De los Santos y después escribió: “El 38,9 % de mis seguidores son hombres. Este video es para ellos. Paremos la mano, muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario. Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás. Había subido este video a mis historias, pero como no lo podían compartir me pidieron que lo haga posteo para poder hacerlo. Si te juntás con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierda que las llenan de miedo. Aflojemos que estamos entrando en 2022 y eso no va más”.

Pablo Granados y Camila de los Santos empezaron conviviendo en la pandemia y se llevaron también que así siguieron

Los días de la pareja transcurren tranquilos a casi 100 kilómetros de la Ciudad. Se divierten inventando personajes y haciendo lo que mejor saben: humor y música. “Pablo me acompaña, me ayuda y me enseña”, confesó ella, pero no deja que él hable por ella a ningún productor amigo porque De los Santos prefiere que la conozcan y la convoquen por su talento. El último año trabajó en LuzuTV y grabó un video con Luisana Lopilato, que la convocó para hacer una parodia del desafío viral “vestite conmigo”.

Tienen muchos proyectos juntos y les gusta compartir tiempo, amor y trabajo, pero tienen claro que la familia no se agranda . En agosto pasado, Granados se hizo una vasectomía y lo contó en sus redes. “Si vieron la foto que me saqué el otro día es porque sí, me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo... Si ya sabés que no querés tener más hijos, es una sabia decisión, que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas que muchas veces le afectan lo hormonal. De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo”.