Hace un par de días, Pablo Granados compartió un posteo en Instagram en el cual se lo pudo ver con una bata quirúrgica en la habitación de un centro médico y bromeó con que hizo “un book de fotos casual para cirugía menor ambulatoria”. Si bien no especificó a qué procedimiento se sometió, los emojis que utilizó fueron suficientes para revelar el misterio: se realizó una vasectomía. Ahora, el actor publicó un video en Instagram donde explicó detallada y gráficamente en qué consiste la intervención, habló del tabú que existe sobre el tema, relató su experiencia y concientizó al respecto.

“Si vieron la foto que me saqué el otro día, es porque sí, me hice la vasectomía”, fue lo primero que dijo en el video que grabó al aire libre. “Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio, es una bo***es. ¿Les explico?”, enfatizó y para ilustrar mejor el procedimiento utilizó dos kiwis.

Pablo Granados le reveló a sus seguidores que se realizó la vasectomía Instagram @pablo_grana

“Vas al urólogo, le comentás tu inquietud y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención; vas acompañado por alguien que te quiera y que te banque. Entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso y a los 40 minutos te despertás. No te duele nada, te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te vas a tu casa”, relató el padre de Migue y Mery Granados.

Acto seguido, se dispuso a explicar en qué consiste la vasectomía: “Consiste en bloquear o cortar cada conducto deferente para que los espermatozoides no puedan llegar al semen. Como no pueden salir los espermatozoides se quedan en tus testículos y tu cuerpo los absorbe”. Asimismo, sugirió que para el día de la operación es mejor tener los testículos rasurados “para que el médico pueda trabajar más cómodo y las posteriores curaciones sean mucho más fáciles”.

Pablo Granados contó cómo fue su experiencia realizándose la vasectomía (IG @pablo_grana)

“Por unos días no te los rasques”, les recomendó en tono de broma a sus seguidores y aprovechó para despejar algunas de las dudas que suelen surgir en referencia al tema. “Vas a tener la misma cantidad de semen que antes, solo que no tendrás espermatozoides, por lo que no podrás embarazar a nadie. La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni tu eyaculación. No afecta tus niveles de hormonas, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección”, aclaró.

En esta misma línea, contó cuáles son los pasos a seguir después de la intervención. Explicó que a la semana se sacan los puntos, lo cual “da un poquito de impresión, pero nada más” y agregó: “A los 45 días te hacés un espermiograma. Tenés que llevar tu semen para verificar que bajó la cantidad de espermatozoides. Si el porcentaje da cero, a los 45 días te volvés a hacer otro, por las dudas”.

Con seriedad, pero sin perder el humor, Pablo Granados explicó en qué consiste la vasectomía (Foto: Captura Instagram @pablo_grana)

Por último, se dirigió al público masculino que lo sigue. “Si ya sabés que no querés tener más hijos, es una sabia decisión, que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas que muchas veces le afectan lo hormonal. De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo”, concluyó Pablo Granados.

Pero, el humorista no fue el único hombre del medio que optó por hacerse esta intervención quirúrgica ambulatoria y hacer pública su decisión. Hace un par de días Paula Chaves reveló a través de un posteo de Instagram que Pedro Alfonso también se la realizó. “El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo y, como no queremos más hijos, se hizo la vasectomía”, contó la modelo.

En tanto, Beto Casella también se la realizó y en una entrevista que dio a LA NACION en diciembre de 2022 dijo: “Es una locura haber tardado tanto en hacerme la vasectomía y por eso estoy en una campaña incesante e incansable. Una mujer no puede tomar pastillas anticonceptivas durante tantos años. Y no tiene que ser la mujer la que se cuida siempre. Hay que cambiar el chip del varón, de dejar todo en manos de la mujer”.

Por su parte, en 2021, el periodista Gastón Recondo contó que dos años antes, tras el nacimiento de su quinto hijo, tomó la decisión, junto a su mujer, de realizarse la vasectomía. “Me pareció lo más adecuado, sobre todo porque no era justo que mi mujer fuera la que tuviera que llevar adelante el peso durante tantos años”, sostuvo en diálogo con LA NACION.