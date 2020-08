Pablo Messina, conductor de C5N, informó que contrajo coronavirus

8 de agosto de 2020 • 19:05

Si bien durante los primeros meses los conductores, panelistas y trabajadores de la televisión parecían ser inmunes al virus que afecta a todo el planeta, desde que se dieron a conocer los primeros casos en Telefe, semana tras semana aparecen nuevos positivos de Covid-19 en aquel ámbito. Este sábado, fue el periodista Pablo Messina quien confirmó que contrajo coronavirus.

El conductor de Minuto a minuto, el ciclo que se emite por C5N los sábados de 17 a 21, recurrió a su cuenta de Twitter para explicar su ausencia en el programa, dar la noticia a sus seguidores y llevarles tranquilidad sobre su estado de salud.

"Buenas tardes. Hoy no estaré en Minuto a minuto ya que di positivo de Covid", comienza informando en su posteo. Y continúa: "Me contagié laburando en la calle, aunque me cuidé mucho".

Con respecto a cómo se encuentra, indicó: "Estoy aislado, con varios síntomas molestos, pero no es grave, por suerte". Y cerró con un consejo para sus seguidores y televidentes: "No hagan caso a los que alientan a salir".