Pablo Rago volvió a las redes con una foto retro junto a Ricky Martin

Pablo Rago volvió a las redes sociales tras unos meses de ausencia . Lo hizo en Instagram el martes, por partida doble: primero con una imagen que aludía a los festejos del 25 de mayo y al club de sus amores, River Plate, y luego con una foto retro, en la que se lo puede ver junto a Ricky Martin y Robi Draco Rosa, por entonces integrantes de la famosa banda puertorriqueña Menudo.

"1985 d.c. En la casa de mi mamá", escribió el actor junto a la foto que fue reposteada por su hermano, Marcelo Ragonese, quien también aparece en la misma. El contexto de esa postal ochentosa se vincula con la telenovela que a fines de los 80 el grupo Menudo vino a grabar por seis meses a la Argentina. Se trataba de la ficción -emitida por Canal 11, en 1986- Por siempre amigos, de la cual formaron parte Rago, Adrián Suar, Claudia Flores y Cristina Lemercier, entre otras figuras.

El posteo de Rago no es uno más. Se trata de su regreso a las redes luego de la prolongada ausencia que eligió tras haber sido denunciado en diciembre por la actriz Érika Basile por abuso sexual. El 17 de marzo, el actor fue sobreseído por el juez Walter José Candela por dicho delito .

Cuando se dio a conocer el fallo, Alejandro Cipolla, abogado de Basile, habló con LA NACION y expresó: "Sigo a cargo de la defensa. En este momento estamos intercambiando mensajes con mi clienta para decidir si apelamos o no esa resolución. En principio, tengo que estudiar bien la resolución, y según su directiva haré lo que ella me diga". Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse del caso, aclaró: "No tengo planes de dejar la defensa; yo sólo me voy cuando termina una causa, sino siempre sigo hasta el final".

En los documentos a los que tuvo acceso este medio, se detallaba la resolución de la decisión judicial: "Sin que el presente decisorio implique de modo alguno descreer de los dichos de la denunciante, lo concreto es que la única prueba realmente comprometedora resultan ser sus dichos, los que no han sido corroborados por la versión de terceras personas ni otras probanzas (...). No se cuenta con indicador alguno que permita al menos presumir que la damnificada fue víctima de abuso sexual o que las relaciones sexuales hayan sido ejercidas mediante violencia y/o contra su voluntad (...). No se infieren indicadores que den cuenta que la denunciante ha cursado situaciones de violencia, con predominio en el área sexual, así como tampoco que hayan dejado una impronta dañosa".

El 20 de febrero, las pericias psicológicas que se le habían realizado a la denunciante no arrojaron evidencias compatibles con las de una víctima de abuso. El actor solo hizo una declaración pública al programa Confrontados, en la que aseguró estar "tranquilo" ante la denuncia. "Cuando tenga algo para decir, lo voy a decir. No hablé antes porque no tenía nada para decir. Siempre estuve tranquilo", aseveraba.

"Esto me perjudicó, por supuesto, pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita", expresaba en su momento, en relación a cómo la denuncia condujo a que renunciara a un trabajo en teatro y a que lo excluyeran de la promoción de la película El robo del siglo.