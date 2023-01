En fotos: de la agitada caminata de Nicole Kidman en Mallorca al reencuentro de Brad Pitt y George Clooney en el set

escuchar

Daniel “Danny” Ocean y Robert “Rusty” Ryan están oficialmente de regreso. Los personajes protagonizados por George Clooney y Brad Pitt en La nueva gran estafa, de Steven Soderbergh, vuelven para el anticipado largometraje Ocean’s 14. Los rumores de que una nueva entrega de la saga estaba en marcha cobraron fuerza tras el estreno de Ocean’s 8: las estafadoras, en septiembre pasado: en una escena del film se deja entrever que finalmente el paradero de Danny será revelado.

“Las versiones de que habrá otro film protagonizado por George, Brad y Matt [Damon] han circulado durante años, pero el momento no era el adecuado y sus agendas repletas hacían que no fuera posible”, reveló una fuente confidencial a The Sun. “ Por fin se ha reunido el equipo adecuado para hacer Ocean’s 14, en un intento de convertirla en un gran éxito. Las principales estrellas pensaron que sería muy divertido volver a hacerlo. La saga es muy popular y el brillante argumento era una oportunidad muy buena como para dejarla pasar ”, sumó una persona cercana a la producción.

¡Reunión de galanes! Dos de las estrellas más importantes de Hollywood, Brad Pitt y George Clooney, se unen en Nueva York para filmar la próxima película Oceans 14 Backgrid/The Grosby Group

En 2020, Pitt se mostraba completamente reticente a volver a ponerse en la piel de Rusty. En plena campaña por el Oscar -que terminó ganando por Había una vez... en Hollywood-, el actor fue sumamente sincero al respecto. En la entrega de los premios National Board of Review, Pitt dijo, en tono jocoso, que esperaba nunca encontrarse en una situación financiera tan mala como para aceptar la propuesta de filmar Ocean’s 14. Las charlas con su amigo Clooney, con quien se lo vio muy contento en la reunión, evidentemente lo hicieron cambiar de opinión.

Tom Cruise en el Reino Unido; el actor fue fotografiado aterrizando su helicóptero en Londres a última hora de la noche Splash News/The Grosby Group

Asimismo, Tom Cruise fue fotografiado en el Reino Unido cuando aterrizaba su helicóptero en Londres. Debido a las condiciones climáticas adversas, su arribo se retrasó y debió llevarse a cabo después de la medianoche. El actor mostró su cabello abundante y largo mientras saludaba a los fotógrafos antes de salir de la terminal tan solo un día después de recibir su cuarta nominación al Oscar, por producir Top Gun: Maverick.

La película de Joseph Kosinski (disponible en Paramount+), secuela del clásico de los 80 protagonizada por Cruise, recibió nada menos que seis nominaciones, incluyendo mejor película, mejor edición (categoría crucial), mejor canción por “Hold My Hand” para la ya ganadora Lady Gaga, y mejor guion adaptado al estar basado en un film previo como sucedió con Glass Onion: Un misterio de Knives Out. Cruise obtuvo una nominación como productor junto al coguionista Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer. La última vez que fue nominado al Oscar fue en 2000 por su trabajo en Magnolia, de Paul Thomas Anderson .

Jennifer Lopez y Jennifer Garner asisten a un evento para Seraphina en un salón; Ben Affleck y su mamá también asisten al evento. Backgrid/The Grosby Group

Los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck han logrado formar una armónica familia ensamblada y una postal reciente es una prueba más de ello. La actriz y cantante coincidió con Jennifer Garner, expareja del actor, en un evento musical en el que se presentó una de las hijas que tuvo Affleck y con primera esposa: la joven Seraphina. La reunión tuvo lugar en una sala de Santa Mónica, California.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el actor de 50 años arribó junto con JLo, de 53, al lado de los hijos de ésta, Emme y Max. Por su parte, la actriz de Si tuviera 30 fue vista junto a los hijos que tuvo junto con Affleck, Violet y Samuel. Todos llegaron al recinto con el fin de presenciar el show de Seraphina Affleck, quien estaba ya dentro del teatro ultimando los preparativos para el espectáculo. La famosa cantante de “Waiting for Tonight” lució un atuendo casual: una chaqueta corta verde, un jean y un suéter, y completó su look con un bolso color canela y zapatos marrones.

Nicole Kidman fue fotografiada con una enorme chaqueta negra mientras hacía ejercicio en Palma de Mallorca. Backgrid UK/The Grosby Group

Por otro lado, Nicole Kidman fue fotografiada corriendo un tanto agitada alrededor de un parque, y con sus audífonos puestos, en Palma de Mallorca. La actriz se instaló en España para filmar su nueva serie de suspenso y espías, Lioness, junto a Zoe Saldaña, Sam Asghari y Morgan Freeman . La ficción de Taylor Sheridan también tiene a Kidman como productora y el rodaje se extenderá en España durante todo el mes de febrero.

LA NACION