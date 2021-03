Pamela Anderson se muda a Canadá junto a su marido en busca de sus orígenes

Pamela Anderson está vendiendo su casa en Malibú por $ 14,9 millones de dólares. Ella ha decidido mudarse a Canadá con su nuevo esposo y está poniendo su manguera en el mercado. Compró la casa en 2000 por $ 1.8 millones, pero ha hecho una extensa renovación y personalización a su gusto. La casa se encuentra en un lote de 6,234 pies cuadrados, con acceso a la playa privada y contiene 3 dormitorios y 3 baños. También tiene un jacuzzi de hormigón y una gran piscina.

The grosby group - FridmanGroup via The Grosby Grou