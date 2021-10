Pamela David reveló que tiene un acosador: “Está hecha la denuncia”

Entre las desventajas que trae la fama está el hecho de perder la intimidad y que todo el mundo te conozca a vos y a tu familia. Esto a veces puede traer consecuencias, como lo que le ocurre hoy a Pamela David. La conductora reveló que tiene un acosador y que debido a los constantes mensajes, que reciben tanto ella como su familia, se vio obligada a realizar una denuncia.

“Otra cosa que sí está en vías legales, es que tengo un acosador”, contó durante su visita a PH: Podemos Hablar luego de relatar un episodio que vivió años atrás con un representante que la hizo vivir un momento incómodo al empezar a decirle que era hermosa. “Hace cosas realmente...”, agregó, sin entrar en detalles.

Este hombre utiliza las redes sociales para acercarse a la conductora. “Aparece cada tanto y me escribe a mí, a mis hijos, a los hijos de Daniel... pero ya está todo con la policía”, aclaró. “Está hecha la denuncia y estoy tranquila porque ya un poco lo tienen visto. De hecho me llaman cada tanto para ver si se aparece”, explicó.

En medio del debate, David se alegró de que los tiempos estén cambiando y que este tipo de situaciones hoy sean vistas con otros ojos, sobre todo por las generaciones más jóvenes. “Hay que hacer la denuncia, porque a veces decís que ya estás curtida, pero no”, afirmó sobre los acosadores digitales. “Reporto, bloqueo y hago la denuncia, es importante”, remarcó.

Pamela David reveló que fue víctima de acoso cuando trabajaba en Paraguay ⛔ Escuchá su relato acá ⬇ #PodemosHablar pic.twitter.com/EnEgNk0Ses — telefe (@telefe) October 17, 2021

Hace tres años, David reconocía en el mismo programa que le costaba denunciar situaciones de acoso. “No soy de las mujeres valientes que se animan a contar, a ellas las banco mucho y les creo a todos. Por ahí me pesa la crítica”, confesó. En ese mismo programa también contó la historia que relató este sábado por la noche. “Yo era muy conocida en Paraguay. Ahí tenía mucho trabajo, y sabía lo que era ser famosa. Pero volvía a la Argentina y seguía laburando de promotora. Y un representante muy conocido en ese momento, en una entrevista me agarra la mano, y me dice: ‘¿no me ves lindo?’. Fue una situación incómoda”.

En el 2018 también reveló otra situación difícil que le tocó vivir. “Una vez en Catamarca, me mandaron a preguntar si cobraba, y me sentí muy mal. Pero si laburo en Playboy a lo mejor piensan eso, pero yo nunca les di cabida. Eso no habilita, pero esa experiencia me dolió mucho”, recordó.