Pampita Ardohain, confirmada por Marcelo Tinelli como jurado de La Academia

Radiante, con su pancita de embarazada y una enorme sonrisa, Pampita Ardohain ingresó a los Estudios Baires de Don Torcuato para reunirse con Marcelo Tinelli y oficializar -firma de contrato mediante- su incorporación a La Academia, el nuevo programa que marca el regreso del conductor a la TV el 19 de abril.

A Pampita se la pudo ver en un video compartido por el propio Tinelli en sus redes, donde se la notaba muy feliz de sumarse a este desafío televisivo. La modelo será parte del jurado de este reality en el que los famosos deberán competir en diversas disciplinas artísticas, desde canto y baile hasta acrobacia.

Marcelo Tinelli se mostró entusiasmado con el ingreso de Pampita al jurado Instagram

“Pampita, jurado confirmada de ShowMatch, La Academia”, escribió el conductor en sus redes. “Este 2021 se viene con todo”, prometió. Ardohain se convierte, así, en la cuarta y última jurado confirmada y se une a Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín en la tarea de evaluar a participantes que se van sumando paulatinamente, como es el caso de Flor Vigna, Karina “La Princesita” Tejeda, Viviana Saccone, Mar Tarres y Agustín “Cachete” Sierra, último ganador del certamen Cantando por un sueño.

Por otro lado, Ardohain vuelve el lunes 15 a su programa de Net TV Pampita Online. En diálogo con Paula Galloni, la modelo brindó una entrevista a Esto no es Hollywood -programa conducido por Fernanda Iglesias en Mucha Radio- y habló de la posibilidad de mostrar en el ámbito televisivo a su hija cuando nazca.

“No sé si la voy a mostrar, porque al principio dicen que no es conveniente por las energías, pero no sé si me voy a contener. Sé que hay mucha gente que está realmente feliz. Son muchos los que nos manda cariño por esta nueva integrante de la familia. Uno tiene esa cosa de mamá babosa”, declaró.

LA NACION