Pampita Ardohain recibió un regalo muy especial por el Día de la Madre de parte de sus tres hijos: grabaron un tierno video para felicitarla y agradecerle por su entrega como mamá. La modelo compartió el clip en su cuenta de Instagram y demostró su emoción con un sentido texto sobre la maternidad.

El primero en aparecer en el video fue el mayor de los hermanos, Bautista, de 12 años: "Buen día mamá, quiero desearte que pases un hermoso día porque sos la mejor mamá de todas, siempre estás para mí".

"Cuando tengo algún problema me ayudás y me enseñás un montón de cosas que nadie me enseña", agregó el hijo de la conductora y Benjamín Vicuña. Luego siguió Beltrán, de 8, quien también le dedicó una felicitación: "Feliz día mamá, te amo mucho y quiero que la pases bien hoy".

Después llegó el turno del menor de la familia, Benicio, de 6, y causó pura ternura en la modelo: "En el día de la mamá yo te quiero mucho y te amo. Sos la mejor porque siempre te amé, y siempre hiciste que yo crezca para que te ame más. ¡Mamá linda, te amo!".

Esta lluvia de mensajes por parte de sus hijos emocionó hasta las lágrimas a la conductora de Pampita Online, y escribió un texto en el epígrafe de la publicación con la sensibilidad a flor de piel: "¡No alcanzan las palabras para agradecer tanto amor que recibo cada día! Estos hijos maravillosos que son el motor de mi vida, me desafían, me llenan el alma, me enseñan, y me hacen mejor persona".

"Mi mundo entero se puso de cabeza desde el primer segundo que fui mamá. Nada volvió a ser igual", sentenció la modelo. Y cerró conmovida: "El corazón se agrandó para siempre y todo lo que realmente importa se puso en su lugar".