Pampita Ardohain se quebró al aire en su programa: “¡Qué emoción!”

Un momento muy especial se vivió el miércoles en Pampita Online, el programa que la modelo Carolina “Pampita” Ardohain conduce por la pantalla de NET TV. Sobre el final de la emisión, y tras una sentida entrevista con Jairo, el artista interpretó el tema “Los enamorados”, y Ardohain no pudo evitar conmoverse ante la interpretación en guitarra de la memorable canción escrita por Daniel Salzano.

“¡Qué emoción! ¡Ay, por favor! ¡Qué emoción! Qué canción maravillosa! ¡Qué emoción! Qué lindo poder vivir este momento, este es un regalo precioso que nos dejaste a todos”, le manifestó la modelo a Jairo mientras se secaba las lágrimas y daba por finalizado su programa.

Ardohain se encuentra cursando su sexto mes de embarazo y fue precisamente en su ciclo donde contó que optará por un parto respetado para recibir a su hija, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán.

Pampita se emocionó al aire

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, cosas que uno a veces no sabe y quedan a la merced”, explicó, al hablar de su decisión. “Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace. Que pasen 24 horas, que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo”, prosiguió, revelando que ya tiene pensado los detalles.

Carolina Ardohain cursa su sexto mes de embarazo Instagram Roberto García Moritán

“Todo se pone por escrito. Yo ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada, y después se respeta eso”, agregó, y también contó por qué no optó por un parto en su casa. “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo por preservar la salud de bebé siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo, ‘¡Wow, qué ídolas, qué garra!’”, remarcó.

El domingo, García Moritán subió a sus redes una imagen que le valió más de 25 mil “me gusta” y muchas demostraciones de afecto: la ecografía del sexto mes de embarazo de Ardohain. En la imagen se puede ver a Pampita recostada mientras el médico le realiza el chequeo. “6M”, escribió el esposo de Carolina junto a un corazón y los hashtags #amor, #familia y #argentina.

El tierno video de Roberto García Moritán acariciando la panza de Pampita Ardohain - Fuente: IG

LA NACION