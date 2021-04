Roberto García Moritán compartió la ecografía del sexto mes de embarazo de Pampita Ardohain: “Amor”

Cuando Carolina “Pampita” Ardohain estuvo lista para anunciar que estaba embarazada fruto de la relación con su marido, Roberto García Moritán, eligió su cuenta de Instagram para, a través de un live, compartir con sus seguidores la emocionante noticia de que una niña estaba en camino. Desde ese momento en adelante, las redes se convirtieron en un vehículo para la conductora de Pampita Online, quien documenta la evolución de su embarazo con mucha alegría.

Por su lado, García Moritán hizo lo propio y hace unas horas subió a sus redes una imagen que le valió más de 53 mil “me gusta” y muchas demostraciones de afecto: la ecografía de nada menos que el sexto mes de embarazo de Ardohain. En la foto se puede ver a la modelo recostada mientras el médico le realiza el chequeo. “6M”, escribió el esposo de Carolina junto a un corazón y los hashtags #amor, #familia y #argentina.

Hace unos días, la modelo también compartía un video luciendo su panza, y mostraba cómo ya estaba lista la habitación para su hija, que nacerá entre mediados y fines de julio, y que tendrá como hermanos mayores a Bautista, Beltrán, Benicio; y a Delfina y Santino, los hijos que el empresario gastronómico tuvo con Milagros Brito.

Pampita Ardohain, palpitando la llegada de su segunda hija instagram.com/pampitaoficial

Recientemente, Ardohain, quien se prepara para un nuevo desafío laboral al integrarse al jurado de La Academia, el reality de ShowMatch 2021 que está calentando motores para salir al aire, también compartió otra imagen de su cotidianidad como mujer embarazada. “Cuando la acidez te está matando”, escribió junto a una foto en la que se la puede ver descansando en un sillón durante el detrás de escena de su programa de Net TV. Previamente, había hecho un descargo por las críticas que recibió por realizar un baby shower y mostrar una foto de las invitadas sin barbijo: “Para comer te lo tenés que sacar”, aclaró.

Pampita vivió su baby shower con su familia y con amigos en hotel Casa Sur Palermo Gerardo Viercovich - La Nacion

Su amiga Julieta Novarro la secundó: “A la gente que ve las fotos que subimos les digo que cuando nos sacamos las fotos, que es exactamente un milímetro de segundo, nos sacamos el barbijo, lo tenemos en la mano, lo escondemos, y después es un segundo”.

“Yo no organicé nada, no me quisieron contar nada. La verdad que tengo amigas maravillosas que se ocuparon de todo, desde que vamos a comer hasta la decoración del salón, cumpliendo todos los protocolos... todo para que se pueda hacer”, concluyó Ardohain sobre la polémica.

LA NACION