Pampita Ardohain se quebró y lloró mientras entrevistaba a Julieta Díaz

La modelo no pudo evitar quebrar en llanto mientras charlaba con la actriz y pidió disculpas Crédito: Captura de Video

17 de diciembre de 2019 • 12:44

Pampita Ardohain se muestra muy sensibilizada en los últimos días, desde que su exniñera Viviana Benítez dio a conocer una denuncia por hostigamiento y maltrato psicológico en su contra. En su programa, Pampita Online, la conductora no pudo contener el llanto mientras entrevistaba a Julieta Díaz.

Al principio del programa Ardohain dejó en claro su postura y manifestó su dolor por la acusación de quien fue una de sus treinta damas de honor en su boda: "Soy excelente madre y soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. Dicen que los juicios laborales los gana siempre el trabajador, pero no me importa. Aunque la justicia no me dé la razón, yo voy a dar la batalla hasta el final".

En ese descargo, ya había derramado varias lágrimas demostrando su indignación por la actitud de su exniñera, con quien afirma que tenía un lazo de amistad mucho más profundo que el laboral. Pero ésa no fue la única vez que la modelo se desbordó en su programa. Mientras entrevistaba a Díaz por su nueva película, La forma de las horas, Pampita supo de la amistad que la actriz compartía con una de sus panelistas, Julieta Novarro.

Pampita Ardohain rompió en llanto mientras entrevistaba a Julieta Díaz - Gentileza: NET TV 03:27

Video

Novarro y Díaz habían sido amigas durante mucho tiempo y después se distanciaron durante siete años tras una pelea. El destino las volvió a cruzar y se dieron otra oportunidad para retomar el vínculo. "Con Julieta (Novarro) compartí muchas cosas, es una gran compañera", dijo Díaz, mientras el clima de emoción invadía todo el estudio.

Muy conmovida, Novarro tomó de la mano a la conductora y le dijo: "¿Viste Caro? Éstas son las cosas importantes. Lo demás pasa. Estas son las cosas que valen, los amigos verdaderos. Y yo estoy feliz de tenerlas a las dos, que son como mis hermanas, junto con Puli (Demaría), porque son mujeres que admiro más allá de lo laboral". En ese momento, Ardohain se quebró y rompió en llanto, mientras sus compañeras la contenían y abrazaban.

"Perdón chicas, no me siento bien. Menos mal que Julieta es amiga, porque sino esto es un papelón", dijo angustiada la modelo. Con humor, Díaz le retrucó: "Pero esto va a tener un montón de rating y me viene bárbaro para hablar de la película". Todas soltaron una carcajada y desdramatizaron el momento. Finalmente, la conductora cerró: "La verdad es que más allá de todo tienen que ir a ver La forma de las horas".