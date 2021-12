Pampita Ardohain, sobre la China Suárez: “Tenemos un vínculo de familia y no quiero que ningún tema interfiera con eso”

Desde que Wanda Nara desató un escándalo en las redes sociales, acusando a Eugenia “la China” Suárez de ser la causante de su crisis matrimonial con el futbolista Mauro Icardi, muchos esperaban escuchar la opinión de Pampita Ardohain. Sin embargo, la conductora, actriz y modelo se mantuvo en silencio e incluso se mostró algo molesta cuando en la pista de “La Academia” se tocó el tema. Este sábado, por primera vez se refirió a lo ocurrido.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina, Pampita aseguró que, lejos de autocensurarse, en ningún momento sintió la necesidad de opinar sobre el tema. “ Soy muy respetuosa con el vínculo familiar, que es lo que siempre predomina y yo trato de cuidar. Tenemos un vínculo de familia y no quiero que ningún tema interfiera con eso. Por eso, no me tiento para nada en hablar sobre eso públicamente ni me gusta que me pregunten ”, explicó.

Y agregó: “Si pudiera, lo evitaría, pero al tener un programa diario, viene la prensa a buscarme, pero soy muy respetuosa con el trabajo de los noteros, de los camarógrafos que están esperando en la puerta; por eso siempre paro y estoy a su disposición, pero ya me conocen y saben que es una puerta que no voy a abrir”.

Dlugi, entonces, le preguntó si ella era de las personas que creían que el tiempo todo lo cura, en relación a la manera en la que se enteró del vínculo que unió a Benjamín Vicuña y a la China, cuando filmaron juntos El hilo rojo y la forma en que pudo “reconciliarse” con ellos. “Eso depende de cada uno. Depende de si querés vivir con mochilas a cuestas o no. Yo decido sacarme siempre todo de encima y andar livianita en la vida ”, respondió, dando a entender que aquel conflicto quedó atrás. Algo parecido había expresado Suárez en la entrevista que le realizó Alejando Fantino la semana pasada, al indicar que su relación con Pampita era muy buena.

“Es un proceso que no me lleva mucho tiempo, es muy rápido. Hay que avanzar y soy muy positiva con la vida; siempre estoy viendo la mitad del vaso lleno. Esa es mi filosofía y la implemento hasta en las cosas más chiquitas”, agregó la jurado de “La Academia”.

“Si mirás la vida así, sentís que está todo por venir, que tenemos todo por delante y que todo está en nuestras manos. Hay un camino por recorrer que uno lo puede transitar con alegría y enfocado en lo bueno”, indicó. De todos modos, en otro tramo de la charla, explicó: “ No me arrepiento de nada, porque siento que las experiencias te van puliendo, te transforman. No soy la misma que hace 20 años. Hay que evolucionar hasta el último día en el que estamos en esta tierra. Hay que tener los ojos bien abiertos para lo bueno y para lo malo, para reconocer las cosas en las que uno se equivocó, para pedir perdón, para seguir adelante ”.

La modelo se refirió, además, al saludo que compartió en las redes para Vicuña, con motivo de su cumpleaños. “Es verdad, fue el primer saludo que hago público, pero nosotros tenemos una excelente relación. El video se lo hicieron mis hijos con tanto amor... Yo no hice nada, el video lo hicieron ellos en privado; se encerraron los tres solitos y me pareció tan lindo, tan natural lo que decían que me dieron ganas de compartirlos”, afirmó.

“Yo no hablo de eso”, se disculpó, cuando Dlugi quiso saber si eran ciertas las versiones que indican que la modelo le brindó su apoyo al padre de sus tres hijos varones, tras la separación con Suárez. Sin embargo, no negó la posibilidad de entrevistar a la China en su programa, Pampita Online. “Todos son bienvenidos. Además, el ambiente del programa es muy amigable, le hacemos un homenaje al entrevistado... Van más por ese lado las entrevistas que hacemos. Nuestro formato tiene que ver con lo profesional” .

Luego, Ardohain se refirió a su marido y padre de su hija menor, Ana, Roberto García Moritán. “Es muy perfecto para mí, Robert. Los dos queremos lo mismo: armamos esta familia, la cuidamos, la nutrimos; es como una plantita que regamos todos los días. Nos elegimos con muchas ganas cada mañana. Estamos muy orgullosos de lo que formamos con mucha ilusión: una familia ensamblada llena de amor”.

La conductora recordó entonces una declaración que Pampita hizo el día de su casamiento con García Moritán: que antes de conocerle le pidió a su hija Blanca, fallecida en 2012 a los 6 años, conocer a un hombre con el que pudiera compartir su vida. “ Era lo que yo necesitaba en mi vida: llegar de trabajar y que haya un hombre que me espera, que me ama, que me escucha, que ama a mis hijos, que me da todo, que me hace sentir segura y en paz. Yo duermo tranquila. Roberto es un hombre con el que me proyecto a largo plazo. Esta sensación de estabilidad yo la necesitaba en mi vida. Y estar llena de amor, también ”, indicó.

“Somos muy parecidos: muy sensibles, muy amorosos y generosos en nuestro vínculo. En eso nos encontramos: nos gusta lo simple, estamos con los chicos y para nosotros es lo máximo, el mejor plan. No necesitamos nada ostentoso ni fuegos artificiales. Somos felices durmiendo la siesta abrazados. En lo más simple, tenemos todo”, señaló.

Pampita y García Moritán anunciaron su compromiso a los pocos meses de comenzada su relación. Durante la charla con Dlugi, Ardohain reveló que esa situación fue motivo de alarma en su círculo íntimo. “Mis amigos pensaban que era una locura, pero como me conocen y saben que soy muy cabeza dura, no hubo forma de disuadirme. Ellos saben que soy lanzada y muy valiente con esas cosas. Lo compartieron conmigo, pero con un poco de ‘sospecha’. Pero salió muy bien. El tiempo me dio la razón, gratamente”.

Pampita señaló que sus relaciones anteriores la ayudaron a dar finalmente con su hombre ideal. “ Uno va discerniendo: ‘esto sí’, ‘esto no’, ‘esto quiero para mi vida’, ‘esto me hace falta’. Y cuando conocés una persona así, la reconocés rápido. Eso nos pasó a los dos: él reconoció en mí que era lo que necesitaba y yo en él que era quien iba a darme lo que siempre había soñado ”, aseguró.

“Estamos enamorados de Ana en casa. Es la muñequita, la princesa de la familia. Nos la pasamos besándola, cambiándola de ropa, la llevamos de un lado para el otro. Los hermanos la miman, la alzan. Está rodeada de amor, abrazos y besos. Creo que es muy feliz en esta familia que le tocó, en la que todos la esperábamos con tantas ganas”, reveló la conductora de Pampita Online, refiriéndose a la pequeña Ana, nacida el 22 de julio pasado.

La “familia ensamblada” de Ardohain y Moritán incluye a los hijos de la modelo y Vicuña (Benicio, Beltrán y Bautista) y a los que el empresario y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio tuvo con Milagros Brito, Santino y Delfina. “Fueron ellos los que nos facilitaron el camino a nosotros. Esa sensación de familia que tuvimos desde el primer momento nos la dieron los chicos. Fueron muy amorosos, se empezaron a llevar todos muy bien, como hermanos; con una confianza que se dio muy rápido. Eso nos dio el puntapié para casarnos, vivir todos juntos y a disfrutar en familia. Ellos fueron, rapidísimo, muy generosos con lo que nos estaba pasando a nosotros”, indicó.