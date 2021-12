La China Suárez le puso fin a las especulaciones y contó cómo es su verdadera relación con Pampita

El lunes por la noche se pudo ver en la plataforma Star+ la esperada entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien todos esperaban que la actriz se refiriera al escándalo que la tuvo como protagonista en las últimas semanas, luego de ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, lo cierto es que del tema habló poco y nada. Dispuesta a responder sin filtro preguntas sobre su vida, su personalidad y sus vínculos, sorprendió al revelar qué tipo de relación tiene con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, expareja de Benjamín Vicuña y con quien protagonizó un conflicto mediático años atrás.

Durante el reportaje, el conductor quiso saber cómo es la relación entre la ex Casi Ángeles y Laurita Fernández, actual pareja de Nicolás Cabré, con quien la actriz tiene a su hija mayor, Rufina.

“Me llevo muy bien con la novia de Nico”, respondió la China. Al notar la predisposición para responder, Fantino fue por más y le consultó por su relación con la conductora de Pampita Online (Net Tv), expareja de Benjamín Vicuña, con quien Suárez tiene a Magnolia y Amancio.

“Con Pampita también me llevó bien. No estoy elevada, cuando hay chicos de por medio, hay una vida real que la gente no conoce”, respondió la entrevistada. De esta manera hizo referencia tanto a sus hijos como a los de la modelo y, por lo que contó, la relación es buena.

Si bien hace unos años ambas protagonizaron un escándalo cuando Pampita aseguró que encontró a Vicuña y a Suárez teniendo relaciones sexuales en un motorhome que compartían cuando filmaban El hilo rojo, parece que el paso del tiempo calmó las aguas y limó asperezas.

Eugenia 'la China' Suárez contó cómo se lleva con Pampita Ardohain (Foto: Instagram/@pampitaoficial) instagram

Después de ese hecho, la modelo y el actor chileno se separaron. Al poco tiempo la actriz y su colega comenzaron una relación, tuvieron dos hijos, y estuvieron juntos varios años, hasta que en agosto anunciaron su separación. Por su parte Ardohain se casó con Roberto García Moritán en noviembre de 2019 y hace cuatro meses le dieron la bienvenida a Ana, su primera hija en común.

La China Suárez fue “borrada” en el reality de Pampita

Semanas atrás, la modelo y la actriz fueron noticia porque en el reality Siendo Pampita (Paramount+) se emitió un episodio en el que la expareja de Vicuña aparece con la cara blureada, decisión que generó varias especulaciones

El encuentro entre ambas, que quedó registrado por la cámara del reality, ocurrió en un cumpleaños sorpresa que le organizaron a uno de los hijos de Pampita y Vicuña. Allí se ve a la actriz, con Magnolia en brazos, pero con la imagen difusa. El video fue replicado en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Según pudo saber LA NACION, el motivo detrás de esa decisión es puramente contractual. Suárez no cedió los derechos de su imagen a la plataforma ya que protagoniza Terapia alternativa, una de las grandes apuestas de otro servicio de streaming, Star+.

Benjamín Vicuña y Eugenia 'la China' Suárez confirmaron su separación a finales de agosto de 2021 archivo

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, así como Vicuña permitió que los hijos que tuvo con Ardohain (Beltrán, Benicio y Bautista) sean filmados en el reality, no sucedió lo mismo con la actriz, lo cual explica que el rostro de la pequeña Magnolia tampoco haya sido mostrado en el programa.