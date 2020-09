Bautista Vicuña tiene sus redes sociales personales, las cual usa bajo la atenta mirada de sus papás, Pampita y Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

La utilización correcta de las redes sociales es un tópico que preocupa a todos los padres de adolescentes, y Pampita Ardohain no es la excepción. Mientras en Pampita Online debatían sobre los famosos que deciden no mostrar las caras de sus hijos públicamente, la modelo reveló cuales son las condiciones que tuvo que aceptar su hijo mayor, Bautista Vicuña, para poder tener sus propias cuentas y divertirse al igual que sus amigos.

"Yo creo que todos los papás nos tentamos cada tanto de mostrar algo", reconoció la morocha, que suele compartir fotos de sus tres varones con regularidad. "Mi hijo de 12 ya tiene su Instagram y es público, pero obviamente, está bajo supervisión del papá y la mamá. Miramos absolutamente todas las conversaciones", reveló.

Bautista, que tiene 152 mil seguidores en la red social, se divierte haciendo transmisiones en vivo junto a sus hermanos y amigos, en donde contesta preguntas o muestra su habilidad para los videojuegos. "Le hacen ofertas comerciales y cosas así, y él sabe que no puede aceptar nada sin la autorización de los papás".

"Le divierte un montón y recibe regalos. Esta chocho y le encanta, pero lo cuidamos muchísimo de comentarios, bloqueamos usuarios, cuando hace un vivo tenemos que estar mirándolo constantemente para ver si entra gente indeseada", enumeró sobre algunas de las precauciones que toman tanto ella como Benjamín Vicuña para cuidar al menor.

"Se le busca la forma para que tenga un punto medio y pueda exponerse, pero con los papás detrás", agregó sobre el balance que encontraron en el hogar para que Bautista pueda divertirse sin estar desprotegido.

Además de supervisar su comportamiento, cada tanto Pampita acompaña al mayor de sus niños en las transmisiones, en donde hablan sobre intimidades familiares como las tareas del hogar y los noviazgos del preadolescente. También han tocado temas que preocupan a la modelo, como la posibilidad de que su hijo fume. "¿Fumaste alguna vez?", le preguntó la conductora a Bautista al leer un comentario de otro seguidor en uno de estos encuentros. "No, te lo juro mamá, soy re chiquito", le respondió él. "¿De verdad?", volvió a repreguntar ella. "Fui a 10 matinés en mi vida y nunca fumé. Yo nunca voy a fumar y tampoco me voy a tatuar, te lo juro, porque no quiero", volvió a afirmar el chico. "Bau, quedate tranquilo que yo se quien sos y confío en vos", lo consoló su madre.

