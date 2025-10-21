Pampita y Benjamín Vicuña reaccionaron al importante anuncio laboral de su hijo Bautista
El hijo mayor de la modelo y el actor recurrió a sus redes sociales para contarle una novedad a sus seguidores; qué hicieron sus padres al enterarse
- 3 minutos de lectura'
A pocos meses de cumplir 18 años, Bautista Vicuña ya analiza cuáles van a ser sus pasos en el mundo laboral y, en medio del furor de los streams, el adolescente realizó un anuncio que no pasó inadvertido por sus padres, quienes no tardaron en mostrarle su apoyo.
A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 400.000 seguidores, el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Carolina ‘Pampita’ Ardohain escribió: “Gente, les tengo una noticia importante”. Acto seguido, publicó otra storie, en la que se lo vio posar desde el comedor de su casa con el pulgar levantado. “Mañana (por este martes) empiezo mi canal de stream con un IRL (In Real Life) entrenando boxeo”, añadió.
Además, el adolescente hizo un llamado a su comunidad digital para que lo acompañen en su nuevo proyecto: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick, que va a estar muy activa”. El formato “IRL” consiste en transmitir actividades cotidianas en tiempo real, lo que le permitirá compartir su pasión por el boxeo y las artes marciales mixtas. “Sigan a la cuenta y vayan activando las notificaciones”, completó.
Para asegurar la mayor difusión, Bautista etiquetó a Pampita y a Benjamín Vicuña en la historia. Sus padres no dudaron en replicar el posteo en sus propias cuentas, donde presumieron con orgullo el nuevo proyecto del adolescente y le dieron una visibilidad masiva.
Pese a que el actor le dio su aprobación al compartir la storie, al principio la noticia sobre el deporte que practica su hijo no fue una buena noticia para él. El año pasado, durante una charla que tuvieron padre e hijo para el ciclo de streaming Criemos libres, Bautista contó que, además de fútbol, practica MMA y boxeo. Cuando lo escuchó decir esto, Benjamín cerró los ojos y se goleó la mano contra la frente. “Son artes marciales mixtas. Yo lo encuentro como un muy lindo deporte”, aseguró el adolescente. “Hermoso”, respondió su padre, con ironía.
Acto seguido, el galán chileno le pidió a su hijo que explicara un poco más sobre la actividad que practica. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara y una patada, hasta que en el piso te agarren y te quieran romper el brazo. Vale todo... pero se aprende de a poco”, indicó Bautista. Benjamín, que lo escuchaba de brazos cruzados, dio cuenta de que no estaba de acuerdo con esa actividad: “Él se está preparando primero con box, luego con artes marciales para el día de mañana tener todo eso para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”.
A pesar de eso, tanto el galán trasandino como su exmujer, Pampita, apoyaron a su hijo en este importante paso en su carrera. Pero este apoyo incondicional se da luego de que trascendiera una disputa parental reciente. A principios de octubre, Daniel Ambrosino reveló en A la tarde (América TV) que una interna familiar había surgido por un regalo costoso: un auto de alta gama.
“La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura”, aseguró el periodista, al indicar que hubo un conflicto entre Vicuña y Pampita sobre si entregarle o no un vehículo de marca francesa que habían conseguido por motivo de su cumpleaños.
