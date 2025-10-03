El motivo del supuesto enfrentamiento entre Pampita y Benjamín Vicuña
Según contó Daniel Ambrosino en A la tarde (América TV), el hijo de la modelo y el actor no habría recibido un regalo de alta gama por mal comportamiento
Pese a que Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Benjamín Vicuña terminaron su relación de pareja en 2015 y en medio de un escándalo -en el que salió a la luz una supuesta infidelidad del actor con la China Suárez en pleno rodaje de El Hijo Rojo-, ambos mantienen un trato cordial por el bien de los tres hijos que tienen en común. Sin embargo, durante este viernes, trascendió que tuvieron un enfrentamiento por no ponerse de acuerdo en cuestiones parentales.
En modo enigmático, durante la emisión de A la tarde (América TV), Daniel Ambrosino expresó: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”. Acto seguido, el resto del panel comenzó a indagar sobre distintas cuestiones: si él o ella fue quien dijo que ‘no’ y cuál de los dos padres era más famoso.
“Los dos son tapas de revistas por separados, tapas de revistas juntos y familiarmente hablando”, aseguró el periodista. Asimismo, Daniel Fava preguntó si el joven “se merecía” el auto de alta gama. “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”, aseveró Ambrosino.
Y al momento de develar el misterio, comentó: “La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura y estamos hablando de un regalo de alta gama, de un auto de marca francesa... Entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain surgió la disputa”.
En ese sentido, el reconocido periodista de espectáculos remarcó que a Vicuña le llegó la posibilidad de darle a su hijo mayor, Bautista, un auto. Por supuesto, se lo comunica a la madre y lo que habría dicho Pampita es que no se lo merecía por mal comportamiento.
En ese momento, otro de los panelistas agregó: “A mí me dicen que Bautista habría fallado en sus compromisos educativos”. Esto dejaría en claro que el adolescente, quien está cursando los últimos años de la escuela secundaria, cumpliría con sus responsabilidades escolares como se espera.
