La modelo y conductora se animó a contar detalles de su intimidad

Cada vez más suelta en su programa de Net TV, Pampita Online, Carolina Ardohain recientemente reveló que practica sexting, que no solo implica enviar fotos o videos sensuales de modo virtual, sino también mantener conversaciones bajo esa vía, al no poder estar en contacto con la otra persona.

La declaración de la modelo surgió cuando en su ciclo el sexting en cuarentena fue tema de debate. Una de sus panelistas le consultó si lo practicaba y, lejos de esquivar la pregunta, contestó con honestidad: "Sí, he mandado fotos", contó Pampita, para luego añadir cuál es su límite: "¡Videos noooo!", dijo entre risas la conductora.

Recordemos que hace unos días Ardohain también habló sobre la posibilidad de usar un chip sexual, el dispositivo que aumenta el deseo. "Sergio Goycochea le sugirió a Pablo Echarri colocarse un chip sexual. ¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Gabriel Oliveri a Pampita, también en su programa. "¡Todavía no!", respondió la esposa de Roberto García Moritán. "Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", manifestó.

Por otro lado, Ardohain fue noticia en las últimas horas por haberse sometido a un hisopado para ver si tenía coronavirus, luego de que una de sus panelistas, Cora Debarbieri, diera positivo. Desde su cuenta de Instagram la modelo compartió el resultado, que fue negativo. El viernes, condujo el programa desde su casa y mostró cómo fue el procedimiento que se le realizó. "No duele nada, nada, nada. No tuve problema con eso. Sí es incómodo y te pica un poco la nariz, pero no mucho más", contó.

Previo al resultado, Carolina se mostraba muy tranquila. "Les cuento que no tengo ningún síntoma. Me siento bárbaro. Estoy cien por cien tranquila y estoy segura de que no me contagié. Tomamos todas las medidas el día que Cora estuvo ahí [en el estudio de Net TV], así que estamos muy tranquilos", manifestaba.