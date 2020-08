Luego de Pablo Echarri se mostrara interesado por el dispositivo, Papita Ardohain opinó sobre el tema y se refirió a su vida en pareja Crédito: Instagram

En el marco de una discusión sobre el chip sexual, el dispositivo que aumenta el deseo y que muchos famosos decidieron probar, Pampita Ardohain opinó sobre la posibilidad de utilizarlo. Luego de que Pablo Echarri manifestara públicamente su interés por instalarse el chip, la conductora de Pampita Online habló sobre su vida en pareja.

Igual que otros famosos, en los últimos días, se supo que Echarri siguió el consejo de Sergio Goycochea y comenzó las "averiguaciones pertinentes" para usar el chip sexual. Tal era el tópico de conversación en el programa que conduce Ardohain por KZO cuando el panelista Gabriel Oliveri lanzó una inquietante pregunta sobre la intimidad del staff.

"Sergio Goycochea le sugirió a Pablo Echarri colocarse un chip sexual. ¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Oliveri a Pampita. "¡Todavía no!", respondió la esposa de Roberto García Moritán. "Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", añadió.

"Y si Rober se pone.", plantearon en el piso de KZO. "¡No necesita nada!", interrumpió la conductora. "Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone.", insistió Oliveri. "No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? ¡Al contrario! ¡Beneficio para todos! ¿o no?", sumó Ardohain.

"¿Les molestaría que su novio o marido use viagra?", continuó Gabriel. "No, cuando pase te cuento. Por ahora no", agregó Pampita. "¿Nunca viste pastillitas azules en su mesa de luz? ¡También con ese lomazo, la dejo al lado de la de la presión!", remató Oliveri.

¿Qué es el chip sexual?

El chip sexual es un pellet que se coloca en el tejido adiposo en 5 o 10 minutos. Tiene el tamaño de un granito de arroz y durante seis meses aproximadamente, libera gradualmente testosterona. ¿Cuáles son los beneficios que otorga dicha hormona? Aumenta el deseo sexual o libido e, incluso, ayuda a incrementar las ganas de adherirse a una actividad física y un plan de alimentación. Además, produce la reducción de los sofocos en la menopausia, mejora mucho la energía en general, optimiza la concentración y la memoria.

El chip sexual aumenta el deseo y la libido Crédito: Prof. Dra. Andrea Miranda

"La masa muscular se ve mejorada, se reduce el tejido adiposo excedente? siempre que se lo acompañe de un estilo de vida saludable?, la calidad del pelo, las uñas y la piel también se ve incrementada. El pellet de testosterona o chip antiage tiene un aporte beneficioso general para organismo. Quienes lo probaron refieren tanto los aspectos fisiológicos-orgánicos, como la sensación general y extra de energía", explicó la Prof. Dra. Andrea Miranda.