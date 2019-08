Pampita Ardohain tuvo un problema con su pasaporte en Ezeiza y perdió su vuelo

Pampita y su problemita en Ezeiza Crédito: Twitter

30 de agosto de 2019 • 10:51

Pampita Ardohain siempre es noticia. Si no es por su vida romántica, es por alguna polémica generada en ShowMatch o simplemente porque es Pampita y los ojos de los medios siguen su día a día. ¿Qué pasó ahora? La modelo y conductora tuvo un inconveniente en el aeropuerto de Ezeiza el miércoles cuando intentaba viajar a Miami por lo cual tuvo que cambiar sus planes.

La jurado de "Bailando por un sueño" llegó hasta el aeropuerto lista para dejar la Argentina por unos días, pero cuando fue a hacer el check in se dio cuenta que su pasaporte estaba vencido por lo que en esas condiciones no pudo viajar y perdió su vuelo. Pero no se desesperó rápidamente intentó solucionar el tema. Fue a la oficina del ministerio del Interior, ubicada en Ezeiza, para hacer renovar su pasaporte de forma express. Y si bien logró tener la documentación al día, cuando intentó tomar un nuevo vuelo con rumbo a Miami le informaron que no había ninguno disponible hasta las 6 de la mañana de ayer.

Ante este panorama, la modelo le avisó a su familia de la demora y también a su nueva pareja, Roberto García Moritán, quien decidió ayudarla y hacerle la espera en Ezeiza menos pesada, ya que la sorprendió con su presencia hasta que ella finalmente pudo volar.