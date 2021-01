Pampita Ardohain habló de su embarazo, del saludo de Milagros Brito y de sus ganas de estar en el "Bailando" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 13:07

Recién llegada de sus vacaciones en México, Carolina "Pampita" Ardohain habló de su embarazo. Cargada de valijas y acompañada por su marido, Roberto García Moritán, y sus hijos, la modelo hizo un alto ni bien bajó del avión para contar cómo está viviendo los días posteriores al gran anuncio, cómo fue la reacción de la familia y confirmó sus ganas de estar en el jurado del "Bailando 2021".

"Es la mejor noticia que podíamos soñar", expresó la modelo en Los ángeles de la mañana, recién salida del aeropuerto de Ezeiza. Al asegurar que toda la familia está feliz con la noticia, Pampita hizo referencia a la modalidad elegida para contar el sexo del bebe en camino: un globo enorme que, al pincharlo, soltó papelitos rosados. "Fue relindo. Fue idea de una amiga que vive en Estados Unidos y me encantó para contarle a mis hijos y amigos que no sabían, así que fue sorpresa para todos. Muy emocionante", reveló con la sonrisa que la caracteriza.

A pesar de estar apenas de tres meses, la conductora advirtió que fue el estudio genético lo que le permitió conocer el sexo antes de tiempo. "La única vez que quise saber fue con Benicio y me dijeron que era mujer y a los cinco meses y medio me dijeron que era varón. Con los dos primeros no lo supe hasta el nacimiento, pero ahora con el estudio genético ya te lo dicen", señaló.

Con respecto al nombre, Ardohain advirtió que aún es muy pronto, ya que tiene fecha de parto para fines de junio. "No queremos que nadie intervenga. El nombre ya se nos va a ocurrir, recién estamos de tres meses. Falta muchísimo para eso. Tengo fecha para la última semana de junio o la primera de julio porque a todos mis otros hijos los tuve en la semana 42", indicó un tanto ansiosa.

Mientras aclaró que aún no tiene panza "porque es muy chiquito", la modelo confesó que fue el tamaño de sus lolas lo primero que la delató. Y enseguida contó cómo fue la reacción de sus hijos al enterarse de la nueva llegada. "Ellos ya están acostumbrados a la familia ensamblada, tienen hermanos de un lado y del otro (en referencia a los hijos que Benjamín Vicuña tiene con la China Suárez), así que lo viven con mucha alegría", compartió.

Mientras Roberto García Moritán fue más escueto y sólo deslizó un "estamos muy contentos" para describir el momento que están viviendo, Carolina hizo referencia al particular saludo de la ex de su marido en redes. "Milagros (Brito) es súper amorosa, muy cariñosa y detallista. Siempre me hace sentir muy bien en los eventos familiares que compartimos juntos", comentó, al tiempo que agradeció las infinitas muestras de cariño recibidas en estos días.

Por último, Pampita habló de sus próximos proyectos laborales y advirtió que la panza no la va a detener. Tras confirmar que en los próximos días tiene un viaje personal a Miami (va a asistir al cumpleaños de 15 de la hija de unos amigos), reveló sus ganas de estar como jurado en el "Bailando 2021". "Trabaje muchas veces embarazada como jurado, bailando o en México, así que sí, sigo trabajando. Está todo bien", aclaró mientras acomodaba las maletas para abandonar el aeropuerto.