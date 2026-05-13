El plan de Pampita para superar su separación de Martín Pepa: viaje al extranjero, paseo al aire libre y cátedra de moda

Tras varios rumores y especulaciones, hace unos pocos días Carolina “Pampita” Ardohain confirmó su separación de Martín Pepa. Empezaron a salir en octubre de 2024, un mes después del final de su matrimonio con Roberto García Moritán. Aunque tuvieron una fuerte crisis en el medio, se dieron una segunda oportunidad, pero a pesar de eso la relación se terminó y, aparentemente, no en los mejores términos. La modelo decidió afrontar este momento lejos de Buenos Aires y se refugió en Miami para desconectarse, relajarse y descansar. Fiel a su estilo, no dudó en mostrar cómo da vuelta la página y recompone su vida.

Para Ardohain, las vacaciones no se negocian. Actualmente se encuentra en Miami, Florida, disfrutando del sol, la playa y el clima primaveral. El martes subió a su cuenta de Instagram, red social en la que acumula ocho millones de seguidores, las postales de su día de paseo. Posó a pura sonrisa con un look total black muy canchero: body asimétrico con aperturas a la altura de las caderas, una falda larga —una de las tendencias de la temporada—, un cinturón ancho con tachas, sandalias, lentes de sol y joyería plateada. Para cortar con lo monocromático, agregó una cartera color nude.

Pampita mostró cómo son sus días en Miami tras su separación de Martín Pepa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La modelo se mostró con su característica sonrisa mientras paseaba por un centro comercial de Miami. Además de hacer una sesión de fotos, frenó unos minutos para tomar un té en uno de los restaurantes y también para degustar un helado frutal. Si bien apareció sola en las imágenes, probablemente alguna de sus amigas viajó con ella para acompañarla en este complicado momento.

Pampita en Miami tras su separación de Martín Pepa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Tras confirmar su separación de Pepa, la modelo voló a Miami (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Luego de que su vida sentimental volviera a dar de qué hablar, Pampita le confirmó a la prensa su separación de Pepa. Remarcó que efectivamente la distancia —ella vive en la Argentina y él en los Estados Unidos— influyó, pero desmintió los rumores de infidelidad de parte de él. Aunque dijo que “Martín es un amor de persona”, presuntamente habría sido él quien tomó la decisión de terminar la relación y, aunque ella insistió por una reconciliación, no hubo respuesta positiva.

La modelo disfrutó de un paseo y compartió las mejores postales en Instagram (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El look de Pampita para su paseo en Miami: body asimétrico y falda larga (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Pampita y Martín terminaron a los corchazos”, dijo Yanina Latorre en la emisión del lunes 11 de mayo de Sálvese quien pueda (América TV). Reveló que se comunicó con alguien del entorno del polista, quien le aseguró que Pampita “torturó por teléfono y con mensajes” a Pepa. “Él se la sacó de encima. Ya está en Londres y la familia festeja la separación”, sostuvo y señaló que Ardohain habría sido “muy absorbente” y nunca habría terminado de forjar un vínculo sólido con la familia de él.

Yanina Latorre reveló detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa

Aparentemente, la modelo le habría dicho a Pepa “que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Por eso ella al principio no blanqueaba, porque tenía la ilusión de viajar y recuperarlo”, sostuvo Latorre. Asimismo, agregó: “Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos”.

En este sentido, sumó que, según las amigas de la modelo, ella “está destrozada”. En cuanto a Pepa, parecería que ya dio vuelta la página. Latorre señaló que, si bien el polista todavía “no tiene nada fijo”, tras la ruptura habría salido con una mujer a la que conocía desde antes de empezar su relación con Ardohain.