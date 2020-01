Pancho Dotto habló sobre "el cordero volador" y criticó a Federico Álvarez Castillo

Pancho Dotto, ese hombre que supo ser un exitoso manager de modelos (hoy cuestionado por algunas de ellas) y que de relaciones públicas sabe mucho, opinó sobre la polémica del cordero que cayó desde un helicóptero hacia la piscina de Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi, en Punta del Este. "A Fede le cayó un cordero del cielo y manejó mal la cosa porque como dirían los muchachos del tablón, no tuvo calle", dijo este fin de semana el empresario ante las cámaras de Infama.

El dueño de Etiqueta Negra fue criticado así por Dotto, quien dijo que Álvarez Castillo tendría que haber sido más directo y decir ante los medios o en sus cuentas de las redes sociales: "Sí, mi amigo el "Pacha" Cantón me tiró el cordero, me hizo esa broma".

Recordemos que Sebastián "Pacha" Cantón fue quien le arrojó el cordero (listo para poner en la parrilla) a la pileta de la casa donde pasó sus días de vacaciones en Punta del Este. Esto originó fuertes críticas y una investigación policial.

Además, dijo: "Federico vivió un poco para el marketing toda la vida, pero esta vez se le fue de las manos. Siempre manejó la estética, la gorrita, el habano, pero esto del cordero es algo que se le escapó".

"Cuando vi el video, fuera de broma, me dije ´que puntería´, porque meter un cordero a tanta distancia en una pileta chica, parece increíble". Luego, ante la pregunta si él cree que todo se puede reducir a un chiste de ricos, el empresario explicó: "Y... un pobre no se puede subir a un helicóptero, ¿no? Igual, en Argentina y en Uruguay se está armando una grieta muy grande entre ricos y pobres que no está buena".

Federico Álvarez Castillo y su pareja Lara Beransconi, cuestionados por el chiste del cordero volador

Por otra parte deslizó que él y Álvarez Castillo eran cercanos en el pasado: "Yo creí que era mi mejor amigo, pero eso lo dejamos para mi libro (...) cuando lo conocí a Federico no tenía nada. Fue un chico que escaló social y económicamente, trabajó para eso toda la vida".

Por otra parte, Dotto se burló de la manera en que Álvarez Castillo dio explicaciones sobre el caso del cordero: "Dijo algo así como 'escuché un ruido en mi hogar'. ¿Qué hogar? Es tu casa. Y después preguntaba quién era el culpable cuando sabía quién era".