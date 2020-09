"Papá rapper": la tierna foto de Paulo Londra junto a su hija que se hizo viral

La novia del trapero cordobés compartió una tierna imagen de la familia unida y revolucionó las redes sociales Crédito: Instragram

Paulo Londra y su novia, Rocío Moreno, son padres de la pequeña Isabella Naomi, de dos meses. La pareja del trapero cordobés compartió una tierna imagen donde se los ve junto a su hija y expresó una sentida reflexión sobre lo que considera un "verdadero compromiso" y el "amor verdadero".

La foto de la joven familia se volvió viral en pocas horas, y superó los 340.000 likes. El flamante padre tiene 22 años, igual que su novia, y están juntos hace casi cinco años. A pesar de que blanquearon su romance en noviembre del año pasado, la relación amorosa nació cuando eran adolescentes.

El artista suele mantener un bajo perfil sobre su vida privada, pero desde el nacimiento de su beba se muestra un poco más abierto a compartir detalles de su día a día familiar. En la imagen que publicó la pareja del cantante se lo ve besándole la frente a la pequeña, mientras ella sostiene a la beba y al mismo tiempo besa a su novio.

Esta es la primera postal familiar que comparten donde dejaron ver una parte del rostro de la niña. Sin embargo, no fue solo la foto lo que causó furor: la joven cordobesa escribió un profundo texto que sorprendió a sus seguidores.

"El compromiso a lo largo de la vida no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es despertar cada mañana y tomar el desayuno juntos, porque esto es comercial. No es abrazar en la cama hasta que los dos duerman, porque esto es de telenovela", comienza el relato de la novia de Londra.

"No es un hogar limpio, lleno de risas y amor todos los días, porque esto es de películas. Es alguien que te roba la manta en una noche fría, que ronca y te dice duras palabras a veces", continuó.

"Es saber perdonar y pedir perdón muchas veces. Es volver a casa, con la misma persona todos los días porque es quien te ama y se preocupa por vos, a pesar de todo; es comer algo sencillo y tarde", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Nosotros Una publicación compartida de ROCI´O (@romoreno1) el 26 Feb, 2017 a las 4:50 PST

Luego describió también los peores momentos de una relación duradera: "Es tener un colapso emocional y que ese alguien te abrace y te diga que todo va a estar bien. Esto también es complicidad".

La joven cerró con una frase que demuestra su amor por el artista argentino que logró fama internacional y que se define como un "papá rapper": "Amar a alguien no siempre es fácil, muchas veces es difícil, pero es increíble y una de las mejores cosas que vas a probar".