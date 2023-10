escuchar

Debido a la lupa que siempre se deposita sobre todo lo que hacen, las grandes estrellas de Hollywood no pueden evitar cometer errores que son inmediatamente replicados en las redes sociales a la velocidad de la luz, generando memes, comentarios de lo más diversos, y reacciones desproporcionadas a un accionar muchas veces inocente.

En esta nota, recordamos cinco momentos en los que figuras del mundo del espectáculo tuvieron furcios que no tardaron en volverse virales.

*El sinceridio de Olivia Colman

A Olivia Colman se le escapó una opinión sobre la interpretación de un actor en vivo Captura de video

Si hay algo que hace de Olivia Colman una persona profundamente encantadora es su espontaneidad, su manera de demostrar, sin buscarlo, cómo viene de un mundo que no está viciado por Hollywood y sus reglas . Basta recordar el discurso que brindó cuando ganó el Oscar como mejor actriz por La favorita para ratificar que la intérprete británica siempre mantiene su sentido del asombro intacto. De la emoción por el recuerdo de sus padres a una natural dedicatoria “en modo fan” para Lady Gaga, al ganar la estatuilla dorada pasó por diferentes estadios que no intentó disimular en ningún momento.

Así, entre tantas entrevistas o situaciones acartonadas protagonizadas por celebridades, Colman es una bienvenida presencia que irrumpió en la industria con firmeza a fuerza de su enorme talento, pero también por mostrarse genuina. Por lo tanto, no resultó tan llamativo cuando cometió un “sincericidio” en una charla colectiva del programa de Graham Norton, un contexto cándido y divertido en el que la actriz se destacó por un furcio cometido.

Entre los invitados a esa emisión del programa se encontraba un colega, el actor británico Jack Whitehall, quien estaba promocionando su participación en la comedia Clifford, el gran perro rojo. Luego de mostrar un clip del film en cuestión, Norton destacó la intervención del actor: “Este es un rol importante para tu carrera Jack, porque además hacés un acento americano”, apuntó el anfitrión. “Sí, así es”, respondió un orgulloso Whitehall, quien fue interrumpido por un rapto de honestidad brutal de Colman. “¿Qué? ¿En ese clip?”, preguntó la actriz , sorprendida por no haberlo notado.

De inmediato, se llevó la mano a la boca y todos los invitados al programa comenzaron a reírse. Lejos de ofenderse, Whitehall fue el primero en hacer una acotación: “Bueno, siento que mis chances de ganar el Oscar empezaron a decrecer a partir de hoy”. Colman, por su parte, se quedó en silencio, preocupada por haber ofendido al joven, lo que efectivamente no sucedió.

*El muy personal mensaje filtrado de Doja Cat

Doja Cat quiso salir con el actor de Stranger Things Joseph Quinn, y le pidió ayuda a uno de sus colegas de la serie Archivo

La controversial artista Doja Cat, quien este año lanzó su anticipado disco, Scarlet, fue expuesta en las redes el año pasado por un episodio vinculado a su vida sentimental. La intérprete de “Paint The Town Red” es una de las tantas fanáticas de la serie de Netflix creada por los hermanos Duffer, Stranger Things. Cuando se estrenó la cuarta temporada en mayo de 2022, Doja se mostró gratamente sorprendida por la incorporación del actor Joseph Quinn a la ficción, quien interpretó a Eddie Munson, uno de los personajes más entrañables que ha dado el drama sobrenatural.

En consecuencia, la cantante decidió “aprovechar” su amistad con otro actor de la serie, Noah Schnapp, a quien le pidió, por un mensaje privado de Instagram, que le presente a Quinn porque tenía ganas de tener una cita con él ya que se sentía muy atraída por el intérprete.

Lo que la cantante no esperaba era que Schnapp fuera a difundir su mensaje públicamente. La artista, ofendida, le respondió al actor con duros mensajes en las redes sociales por su accionar (particularmente en un extenso descargo en TikTok), e incluso lo llamó “serpiente”, aunque reconociendo que el error era propio de un adolescente. Ante lo sucedido, la revista GQ le consultó a Quinn qué opinaba de la polémica en la que terminó siendo arrastrado. “Soy un tanto reacio a hablar de esto porque no me incumbe. No fui yo quien lo hizo público”, expresó el actor. “Creo que es una artista increíble, me sentí halagado” .

Asimismo, el actor expresó que trata de no estar atento a las controversias en redes porque siente que es algo difícil de controlar. “Me parece que lo mejor es aceptar que no tienes poder sobre eso. Si te propones corregir a la gente constantemente, vas a terminar exhausto”, explicó sobre las versiones que en muchas ocasiones son vertidas en el plano virtual. En cuanto a la cita con Doja, esta jamás se llevó a cabo.

*El curioso engaño de Hilaria Baldwin sobre sus raíces

Hilaria Baldwin y un papelón respecto a las declaraciones sobre sus orígenes TIMOTHY A. CLARY - AFP

El caso de Hilaria Baldwin podría considerarse mucho más que un traspié, ya que constituyó una mentira por la que fue acusada de apropiación cultural , polémica en la que también se vio envuelto su marido, Alec Baldwin. La mujer fue expuesta por brindar información falsa sobre sus orígenes cuando se la escuchó aseverar que nació en Mallorca, España, cuando en realidad es oriunda de Boston, Massachusetts. Sus incongruencias no tardaron en salir a la superficie, y una de ellas estaba vinculada nada menos que a su madre.

La emprendedora e instructora de yoga contó que es hija de una mujer con ascendencia española, lo que terminó siendo desmentido, al igual que su lugar de residencia. De hecho, aunque Hilaria manifestó haber crecido en Mallorca, lo cierto es que visitó el lugar a sus 19 años. Como si esto fuera poco, la mujer también aseveró que incentiva a sus hijos a estudiar castellano, y ella misma ha intentado hablarlo de manera infructuosa, lo que encendió las alarmas.

En medio de la polémica por sus contradicciones, la periodista Tracie Morrissey y la usuaria de Twitter @lenibriscoe indagaron en la vida de Hilaria y revelaron que la esposa del actor de Hollywood inventó sus raíces españolas. En ese momento, la mujer respondió: “He visto charlas cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio y, para aquellos que se lo están preguntando, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes”, aclaró en un video difundido por el canal News911.

“Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España. Mis padres y hermanos viven en España y elegí vivir aquí, en los Estados Unidos ”, dijo primero, desmintiendo lo que había señalado en entrevistas pasadas y lo que figura en su perfil de Creative Artists Agency, que dice que nació en Mallorca, lo cual se demostró como falso.

Hilaria Baldwin protagonizó un escándalo por declaraciones que resultaron ofensivas Jean Catuffe - GC Images

Además, Hilaria hizo alusión a su acento y declaró que no es perfecto ya que “fluctúa” por su inseguridad al intentar hablar en otro idioma. “Celebramos ambas culturas en nuestro hogar. Alec y yo estamos criando a nuestros hijos bilingües, tal como me criaron a mí. Esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero estoy muy orgulloso de ella ”, señaló y apuntó: “Sí, soy una niña blanca. Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente soy una mezcla de muchas cosas. Crecí con las dos culturas. Es tan simple como eso. Esto es lo que soy y es la historia de mi vida. Puede que no quepa en sus moldes o etiquetas, pero es mi extraña mezcla”. Sin embargo, sus dichos no fueron tomados en serio y el daño por apropiación cultural ya estaba hecho.

*Camila Alves expuso a su suegra y desató un escándalo familiar

Camila Alves habló del maltrato de su suegra Getty

Hay momentos en los que, producto de la comodidad que genera un determinado contexto, los famosos se expresan con libertad, sin contemplar que lo que están diciendo pueda llegar a tener repercusión. Esto mismo le sucedió a la modelo Camila Alves, quien formó parte del podcast Southern Living’s Biscuits & Jam, y se soltó cuando habló sobre el mal momento que le hizo pasar su suegra, Mary McCabe, la madre del ganador del Oscar, Matthew McConaughey.

“Ella hizo muchas cosas cuando entré en escena por primera vez, me estaba poniendo a prueba y cuando digo ponerme a prueba, lo digo de verdad”, manifestó Alves, quien evidentemente sufrió mucho al comienzo de su relación con el actor. “Me llamaba por los nombres de todas las exnovias de Matthew, empezaba a hablar español conmigo de una forma muy entrecortada, como menospreciándome un poco. Hacía todo tipo de cosas ”, reveló.

En su relato también hizo hincapié en un viaje de trabajo que la llevó a Turquía y al que invitó a Mary como manera de aflojar su postura tan intransigente. “Durante todo el trayecto hasta Estambul, me estuvo contando historias y me metió cosas malas en la cabeza, así que me di vuelta y saqué mi lado brasileño, latino y picante, y le di duro yo a ella”, recordó. “Volví a ella de esa manera una y otra vez hasta que al final me miró y me dijo: ‘Ok, ya estás adentro’. Desde ese día, desde esa noche, tenemos una relación increíble, y la respeto mucho. Ella también me respeta mucho a mí”, amplió.

McConaughey estuvo ocho años distanciado de su madre, una mujer que solía exponer detalles sobre su vida privada cuando él saltó a la fama . Ahora tienen un vínculo más estrecho, por lo que salió a respaldar su conducta hacia Camila, quien abandonó su perfil bajo sin pensar en que sus dichos iban a despertar tanto interés.

Matthew McConaughey explicó los dichos de su esposa, Camila Alves Grosby Group

“En mi familia apreciamos el valor del sentido del humor y la comedia”, aclaró el actor una charla con el podcast Whine Down with Jana Kramer, haciéndose eco de las declaraciones de su esposa. “Algunas personas decían cosas como, ‘Oh, Dios mío’, pero Camila no estaba herida por lo que pasó. Lo que a nosotros nos da risa entiendo que puede lastimar a otros”, explicó, pero empantanó más la situación. “Mi madre puso a prueba mis sentimientos y puso a prueba a la mujer por la que sentía algo. A grandes rasgos, es bastante increíble, la verdad”, manifestó sobre ese controversial “rito de pasaje” con el que debió lidiar la modelo.

*La ex de Hugh Jackman fue llamada “por error” por dos periodistas

Hugh Grant y Deborra-Lee Furness, una pareja que atravesó todo los prejuicios y que este año decidió ir por caminos separados GROSBY GROUP

Hugh Jackman y Deborra Lee-Furness sorprendieron a todos el mes pasado cuando anunciaron, a través de un comunicado escrito por ambos para revista People, que se divorciaban luego de 27 años juntos . “Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, expresaron los padres de Oscar, de 23 años, y de Ava, de 18. “Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra mayor prioridad. Emprendemos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad”, sumaron.

En las últimas horas, un allegado a la pareja contó que el vínculo de Jackman y su ex era “dañino” para ambas partes porque se habían vuelto codependientes, y que el amor se había disipado, tanto así que el actor australiano estaría con ganas de volver a enamorarse y de casarse cuando “aparezca una persona especial” que lo cautive. “Todos sus amigos lo quieren ver casado nuevamente, y él espera casarse bastante pronto, es una persona de gran corazón, y es probable que se enamore a la brevedad. Se ha tomado mucho tiempo para trabajar realmente en lo que quiere del próximo capítulo de su vida ”, sumó la fuente.

En medio de este duro momento, Lee-Furness fue llamada accidentalmente por los anfitriones de un programa radial australiano, Kyle Sandilands y Jackie “O” Henderson. Los periodistas estaban aludiendo a la shockeante separación, bromeando sobre la posibilidad de llamar a Deborra, hasta que efectivamente lo hicieron, creyendo que la mujer jamás atendería el teléfono. Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando la actriz sí lo hizo. “Te llamamos por error, esto es ridículo, no quisimos hacerlo, pero ahora que te tenemos con nosotros, te queremos decir que te queremos y que esperamos que estés bien” , le manifestó Sandilands.

La ex de Jackman no solo no se molestó por el llamado sino que les agradeció el interés. “Sos muy dulce, gracias por preocuparte”, expresó Deborra, quien concluyó la breve comunicación de esa forma, sin hablar de su divorcio, y manteniendo el bajo perfil que siempre la caracterizó.