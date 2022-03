Doja Cat hizo un comentario sobre Paraguay y la acusaron de xenófoba

Luego de su presentación en el Lollapalooza Argentina, Doja Cat continúa con gira por Latinoamérica, en la que incluyó presentaciones en Paraguay y Brasil. Contrario al plan, debió suspender uno de sus shows y esto le habría provocado un fuerte enojo por el cual arremetió en Twitter contra sus seguidores. La repercusión de sus palabras fue tal que debió borrar su posteo de la red social.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló”, anunció Doja Cat en un tuit, como lo habría hecho anteriormente Miley Cyrus quien tomó la misma decisión de su colega. Acto seguido, agregó: “Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Supérenlo”.

El reclamo de la artista fue en malos términos al no verse rodeada por sus fans, como está acostumbrada. De inmediato, sus seguidores reaccionaron con una catarata de respuestas.

La cantante se enfureció (Foto Twitter @DojaCat)

Las acusaciones no faltaron y muchos le remarcaron que, por el comentario, “se le subió la fama” a la cabeza. Sin embargo, de inmediato aparecieron pruebas que contradecían los dichos de la cantante: sí había fans afuera del hotel de Asunción tras la cancelación del concierto.

En este sentido, la cantante fue señalada como xenófoba al no querer ver a sus fanáticos paraguayos y decidió usar una mentira para justificar su acción.

Las pruebas que indican que la cantante mintió (Foto Twitter)

Desatado el escándalo, en primer instancia, Doja Cat sostuvo su enojo e indicó que no se sentía mal por sus declaraciones. Pero luego, borró los tuit en los que acusó a sus fans paraguayos y minutos más tardes le pidió perdón a su público de Brasil, donde sí brindó un show.

“No creo que le haya dado un show lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir. Los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana. Prometo que lo haré mejor”, escribió.

(Foto Twitter @DojaCat)

Pero el escándalo no terminó. Durante la madrugada, volvió a usar Twitter para hacer un descargo: “Esta m.... no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”. De esta forma, alertó a sus seguidores quienes interpretaron que se trata de un anuncio sobre su retiro de la música. Más allá de eso, no se explayó en sus declaraciones.

Quién es Doja Cat

Amala Ratna Zandile Dlamini comenzó su carrera en 2012, bajo el nombre artístico de Doja Cat. Lanzó su primera canción “So High” en una plataforma de streming, lo que la llevó a un año después a hacerse conocida. Proveniente de una gran familia de artistas, desde pequeña la estadunidense decidió que se dedicaría a la música. A sus 27 años se destaca como cantante, compositora y productora.

La artista tiene 27 años (Foto Instagram @dojacat)

Fue en 2014 que dio su gran salto en la industria, al firmar un contrato con una discográfica y en ese momento lanzó su primer material. Desde entonces, su combinación del rap con el pop conquistó al público. Sin embargo, la polémica cada tanto eclipsa su talento. En 2020 fue acusada de racista por su canción “Dindu Nuffin” en la que critica la reacción de la comunidad afrodescendiente ante la violencia policial. Desde ese momento, Doja Cat es señalada como una persona que reniega de sus raíces.