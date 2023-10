escuchar

Dos estilos de vida que colisionaron, la falta de apoyo en la vida cotidiana, una conversación que fue “la gota que rebalsó el vaso”, presuntas infidelidades que no pudieron ser perdonadas... Este año, muchas parejas de Hollywood que parecían estables se disolvieron y generaron conmoción por el “factor sorpresa” de su decisión de tomar caminos distintos. En esta nota, un repaso por cinco historias de amor que en 2023 terminaron en pedidos de divorcio .

*Reese Witherspoon y Jim Toth

Reese Witherspoon y Jim Toth se divorciaron este año Grosby Group

Uno de los divorcios más sorprendentes del año ha sido, sin duda, el de Reese Witherspoon y Jim Toth . La noticia se dio a conocer en marzo, a través de un comunicado conjunto esbozado por la actriz y el agente. “Tenemos algunas noticias personales que compartir. Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, escribieron asegurando que ambos seguirán adelante “con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo” por la vida familiar que supieron forjar. “Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”, manifestaron.

Con el correr de los días, empezaron a surgir distintas versiones respecto a lo que ocasionó la ruptura de una pareja que parecía, al menos ante las cámaras, absolutamente idílica. Puertas adentro, en cambio, la situación era más compleja con Reese presuntamente molesta por la falta de apoyo de su marido en situaciones clave de su carrera, que se volvió más exitosa cuando la ganadora del Oscar se volcó a la producción.

Reese Witherspoon y el agente Jim Toth anunciaron su separación en marzo @ReeseWitherspoon

De acuerdo a lo que reveló Radar Online, la pareja pasaba días sin comunicarse, y Toth no estaba priorizando la pareja. “Jim casi nunca está con Reese”, le reveló una fuente al medio. “Siempre es así, se convirtieron en dos personas que ya no tienen sentimientos románticos el uno por el otro” . Asimismo, trascendió que la actriz venía contemplando la posibilidad de divorciarse nuevamente desde hacía largo tiempo (la protagonista de Alma salvaje estuvo previamente casada de 1999 a 2007 con el actor Ryan Phillippe, padre de sus hijos mayores, Ava y Deacon), pero que le costaba tomar la decisión por todo lo que había construido con Toth, el hombre que, según ella, la había rescatado de un momento de fragilidad tras su ruptura con Jake Gyllenhaal, y con quien pasó por el altar en 2011.

“Ha sido muy difícil para Reese llegar a este punto”, amplió un allegado a la actriz que venía sintiéndose poco respaldada por su pareja, con quien tiene un hijo en común, Tennessee James.

*Kevin Costner y Christine Baumgartner

Kevin Costner y su esposa Christine Baumgartner protagonizaron uno de los escándalos del año

Kevin Costner siempre supo que quería trazar una gruesa línea entre su carrera y su vida privada . Por lo tanto, poco se habló de sus relaciones efímeras, de su primer atribulado matrimonio con Cindy Silva (uno repleto de polémicas que finalizó con un arreglo millonario) y tampoco de su segunda esposa, Christine Baumgartner. La pareja, que se casó en el año 2004, cultivó un perfil tan bajo que, cuando la mujer le solicitó el divorcio en mayo al actor y director, pocos se esperaban que este se convirtiera en uno de los escándalos más resonantes de 2023 .

En primera medida, Costner aseguró que se sentía “completamente sorprendido y abatido” ante la solicitud de su esposa, y que jamás esperó que ella fuera a querer terminar con un vínculo de casi dos décadas. “Con gran tristeza, han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio”, informaba el vocero del actor cuando irrumpió la noticia.

Kevin Costner tras su divorcio, aseguró estar triste, desconcertado y solo

Luego, se dio a conocer la versión de la mujer, exmodelo y diseñadora de carteras, quien se habría cansado de los constantes viajes del actor por trabajo, de su obsesión con las producciones de las que formaba parte, e incluso se especuló con una presunta relación extramatrimonial que Costner habría tenido en el set de la serie Yellowstone, versión negada por el realizador de Danza con lobos.

Como sucedió con su primer divorcio, Costner entabló nuevamente una batalla legal que ralentizó el proceso de divorcio, alegando que Baumgartner le estaba pidiendo más dinero de lo que le correspondía , y que estaba en pareja con un amigo suyo que podía darle el estilo de vida que ella buscaba. Además, a través de sus abogados, la obligó a dejar el hogar familiar que compartían.

Durante los últimos cuatro meses, la expareja fue vista en los tribunales para discutir los pormenores de la separación y división de bienes: desde la fecha de mudanza de Christine de la casa familiar en Santa Bárbara, California, a los pagos de la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común, Cayden, de 16 años, Hayes, de 14 y Grace, de 13. A mediados de septiembre, tras un proceso extenuante, ambos llegaron a un acuerdo.

*Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello, separados: el alcohol habría jugado un rol determinante en el fin del matrimonio Grosby Group

No había indicios de que Sofía Vergara y Joe Manganiello querían tomar rumbos diferentes luego siete años juntos. Debido a esto, cuando en julio comunicaron que estaban por firmar los papeles de divorcio, el anuncio significó un verdadero shock, lo que llevó a los medios a indagar en las razones que condujeron a esta tan querida pareja a tomar la decisión de separarse de manera definitivamente. En diálogo con Page Six, un amigo del matrimonio contó que el vínculo terminó “de la forma más sana posible”, y que no hubo infidelidades de ninguna de las partes .

“Ningún engaño. Hicieron sus propias cosas durante largos períodos y estuvieron separados con frecuencia, pero siempre pudieron sentir esa pasión el uno por el otro cuando se veían. Esa llama ahora se apagó”, indicaba la fuente. De todas maneras, esa versión fue la punta del ovillo de otras que surgirían tiempo después.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, en épocas mejores @sofiavergara

Del lado de Vergara , se comunicó que la actriz ahora se sentía “liberada” tras el divorcio. “Está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haberse sentido sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoyaba . Ella siempre estuvo ahí para cuidar a Joe mientras que su carrera nunca fue lo que era cuando se conocieron. Creo que se ha visto amenazado por su éxito y su alegría de vivir”. El vocero de Manganiello no tardó en difundir la postura de su representado.

“Sofía parece estar absolutamente bien, tiene todo el tiempo y el dinero del mundo para hacer lo que quiera de acá en adelante. Joe parece un poco más abatido, pero también decidido en que este era el camino correcto. Muchos amigos esperan que finalmente se relacione con alguien mucho más joven y forme una familia; él siempre ha querido tener hijos y eso claramente no iba a pasar con Sofía”, dijo la fuente, que además sumó que “el estilo de vida” de Vergara ponía en peligro la sobriedad del actor, quien prefería una cotidianidad con menos salidas y tentaciones.

Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron ponerle fin a su matrimonio Instagram @sofiavergara

Joe y Sofía se casaron en 2015, un año después de iniciar su noviazgo . Los populares actores se conocieron a través del coprotagonista de la actriz en Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, el encargado de presentarlos. Dos semanas atrás, Manganiello volvió a estar en el centro de los reflectores por una salida que compartió con Caitlin O’Connor, una joven actriz con quien estaría teniendo una relación.

*Sophie Turner y Joe Jonas

Joe Jonas había escuchado a su exesposa, Sophie Turner, decir algo negativo de él que lo condujo a pedirle el divorcio Grosby Group

Otro escándalo que nadie esperaba y una olla que se destapó hace un mes fue cuando la actriz de Game of Thrones Sophie Turner le pidió el divorcio a su pareja, el cantante Joe Jonas. “Después de cuatro maravillosos años, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron el músico de 34 años, y la actriz, de 27, en el posteo con el que se informó acerca del estado de su relación. Las versiones empezaron a suscitarse con celeridad y, en primera instancia, fue Jonas quien apuntó contra su ex, dejando entrever que él era un padre comprometido y que ella tenía otra forma de vida que los llevaba a desencontrarse constantemente.

Días después, llegó la disputa por los bienes, hasta que estalló una inesperada bomba que preocupó al entorno de ambas partes: la actriz demandó al artista por “retener” a sus hijas. En la actualidad, siguen inmersos en una batalla legal vinculada a la custodia de las niñas, aunque en las últimas horas accedieron a una mediación por el bien de las pequeñas.

Joe Jonas y Sophie Turner, otro divorcio lleno de escándalos @sophiet / Instagram

Otro condimento que se sumó a la guerra mediática fue el testimonio de un allegado a la pareja, quien le confió a la publicación Us Weekly cuál fue “la gota que rebalsó el vaso” para Jonas, aquello que lo condujo a pedir el divorcio. El músico habría escuchado a Sophie “hablar sobre él de manera despectiva” y la situación le dolió tanto como para no querer seguir apostando a la relación. “Joe tenía acceso a una cámara que capturó a Sophie diciendo y/o haciendo algo que le hizo darse cuenta de que el matrimonio estaba terminado ”, añadió. Tras el anuncio de divorcio, una fuente le contó a la revista People que la expareja había estado viviendo vidas separadas durante meses y que “no se llevaban bien desde hace tiempo”.

Actualmente, Sophie vive en un departamento que le prestó la cantante Taylor Swift en Nueva York mientras resuelve las disputas legales con Jonas, con quien se casó en 2016 en dos oportunidades y contextos: ante un imitador de Elvis Presley en Las Vegas, y luego en un castillo en Francia.

*Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith le pidió el divorcio a Joshua Jackson generando sorpresa Billy Bennight - AdMedia / Sipa USA

Cuando Joshua Jackson conoció a la actriz Jodie Turner-Smith, se encontraba “devastado” por su ruptura con Diane Kruger . En 2018, el actor de Dawson’s Creek tuvo un verdadero flechazo con la actriz y modelo cuyos detalles fueron revelados por la propia intérprete. “Cuando conocí a mi esposo pasamos una noche juntos y pensábamos que eso terminaba allí”, declaró la actriz de Queen & Slim en el programa Late Night with Seth Meyers. “Yo lo miré a él antes que él a mí y dije: ‘Quiero eso’; y luego, cuando él me miró, tuve que pretender que no lo había visto. Me gritó desde la punta de la habitación”, recordó Jodie, sobre ese primer encuentro fogoso.

Un año después, ya estaban casados y, en 2020, le dieron la bienvenida a su hija, lo que alteró por completo sus planes de vida. Mientras esperaban su nacimiento, ambos dialogaron mucho sobre dónde iban a criar a la pequeña, y finalmente consideraron mudarse al país natal de Jackson, Canadá. “No quiero criar a mis hijos en los Estados Unidos donde el racismo es tan predominante, no quiero exponerlos a tiroteos en escuelas, siento que todo se está yendo de las manos”, declaró Turner-Smith en ese momento.

La pareja parecía sólida, pero ahora es sobrevolada por rumores de infidelidad AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ambos se mostraban siempre muy compañeros, se apoyaban en sus respectivos proyectos, pero este año, cuando Jodie empezó a acudir sola a distintos eventos y Jackson cuestionó la monogamia al promocionar la serie Atracción fatal, las sospechas de que algo estaba mal empezaron a surgir y estas se confirmaron cuando Turner-Smith dejó de seguir a su esposo en las redes y solicitó el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Recordemos que la pareja había logrado sortear la difusión de unas imágenes de Jackson a los besos con otra mujer cuando estaba comprometido con Jodie. De todas maneras, los rumores de otros episodios de infidelidad nunca cesaron.

Tan solo dos años atrás, el actor le manifestaba a quien fuera su esposa: “Gracias por elegir compartir tu luz conmigo, gracias por caminar este camino de la vida como mi esposa, gracias por traer nuestra hija al mundo. Este año ha sido el más feliz, un torbellino que llegó a mi vida. No veo la hora de ver qué nos traerán los próximos años, te amo”. Más allá de las manifestaciones de amor, 2023 habría sido un año complejo para la pareja, pero fue la actriz de Ruido blanco quien tomó la decisión que se dio a conocer el pasado lunes.