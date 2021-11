En fotos: de la noche alocada de los hermanos Caniggia al debut como cantante de Flor Vigna

La noche porteña tiene muchos matices y opciones para todos los gustos. Cuanto más se acerca el verano y las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus continúan cediendo, los boliches y los shows en vivo toman protagonismo. En estos últimos días hubo algunos divertidos eventos, como uno que tuvo a los hermanos Caniggia como grandes figuras y otro organizado para celebrar el lanzamiento como cantante de Flor Vigna.

Mientras que los mediáticos mellizos fueron invitados a la reinauguración del boliche Rumbas Ve, en Palermo, evento al que asistieron con sus estrambóticos looks. También fueron de la partida Thiago Griffo, Karina Jelinek con su novia, Virginia Gallardo, Christian Sancho, Mica Tinelli y Dalma Maradona. La excampeona del “Bailando por un sueño” y flamante novia de Luciano Castro, en tanto, debutó como cantante, un proyecto en el que venía trabajando desde hace algún tiempo y que la tenía nerviosa.

Alex Caniggia, con un estilo muy Versace, se la pasó haciendo gestos en la reinauguración de Rumbas Ve Gerardo Viercovich

Karina Jelinek eligió un infartante look para ir al boliche palermitano Gerardo Viercovich

Y la modelo no fue sola: fue acompañada de su novia Flor Parise Gerardo Viercovich

Total black: Charlotte Caniggia lució unas botas altas llamativas para la ocasión Gerardo Viercovich

En tanto, el look de Virginia Gallardo fue un tanto más floral Gerardo Viercovich

Dalma Maradona se inclinó por un estilo más delicado, con un mono en color rosa y muy poco maquillaje Gerardo Viercovich

Christian Sancho también dijo presente en el boliche de Palermo Gerardo Viercovich

Mica Tinelli también posó para las cámaras en Rumbas Ve Gerardo Viercovich

Los hermanos Caniggia, protagonistas de la velada Gerardo Viercovich

La gran noche de Vigna

En tanto, casi en paralelo, llegaba el gran momento de Flor Vigna, quien finalmente presentó su primer videoclip “Uy” -tema que también escribió y produjo- en Black, un bar en Belgrano. Para esta noche tan especial, eligió un look original en color turquesa, con una falda en tiras y el cabello recogido. Además de algunos amigos que se acercaron a acompañarla, como Cande Ruggeri, Lizardo Ponce, Facu Mazzei y Belu Lucius, después de la función de Desnudos hizo su aparición Luciano Castro, que se mostró muy cariñoso con la agasajada.

Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, la artista multifacética que ya se probó como conductora, bailarina y actriz, ahora le da rienda suelta a una nueva aventura. Después de casi dos años de arduo trabajo, presentó el clip de este tema que tiene un ritmo movido, una letra pegadiza y una estética llena de color, además de un invitado muy especial: su flamante novio. ‘Lu me da mucha seguridad y me motiva mucho con todo lo de la música. Siempre me da su criterio y su parecer. Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal”, aseguró, horas antes del gran estreno a revista Caras.

Este es el primer tema de los doce que proyecta estrenar. “ En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente ”, explicó al citado medio. Un par de días después de haber terminado la grabación del videoclip, terminó en cama con una fuerte gripe; según comentó en las redes sociales, la presión de trabajar día y noche en el proyecto “le bajó” en el tramo final.

Flor Vigna presentó su video clip, y eligió un vestido con brillos y flecos súper sexy Gerardo Viercovich

Lizardo Ponce y Cande Ruggeri dijeron presente en la gran noche de la flamante cantante Gerardo Viercovich

Facu Mazzei posó junto a su colega y amiga, en la presentación de "Uy" Gerardo Viercovich

Las hermanas Emily y Belu Lucius también acompañaron a Vigna en su debut Gerardo Viercovich

Vigna con Cande Ruggeri y Lizardo Ponce Gerardo Viercovich

Hacia el final de la noche, llegó su amor: Castro pasó a buscar a su chica después de la función de Desnudos Gerardo Viercovich

El actor abrazó a Vigna y la tapó con sus brazos en una noche ventosa y de pura emoción Gerardo Viercovich