Patricia Dal rompe el silencio, tras ser acusada de usurpar un departamento en Mar del Plata: “No me merezco esto”

La última vez que Patricia Dal subió a un escenario fue hace siete años con Extinguidas, la obra de José María Muscari. Luego, la pandemia cambió su vida: se dedicó a estudiar esas cosas que había postergado durante años para darle prioridad al teatro y a su carrera artística. Ahora es coaching ontológico, hace reiki, meditación y está cumpliendo un sueño que acaricia desde chica: acompañar a las personas.

Sin embargo, en los últimos días, el nombre de la exvedette volvió a circular en los medios y no precisamente por trabajo. Dal, que actualmente reside en Mar del Plata, fue acusada de presunta usurpación de un departamento y de no pagar el alquiler ni los servicios durante cuatro meses. Ante estas acusaciones, la actriz salió a dar su propia versión de los hechos en diálogo con LA NACION.

-¿Qué podés decirnos sobre esta acusación que está circulando en los medios?

-Yo estoy viviendo en Mar del Plata porque me estoy dedicando al coaching, eso es lo que me gusta hacer en este momento. Alquilé un departamento para estar frente al mar y, cuando tomo posesión, como la dueña vive en Buenos Aires, le mandé firmado el contrato con todas las cláusulas. Le hice un depósito a su nombre, pero pasaron los días y ella no me mandó el contrato firmado como corresponde. Al mes de alquiler, me llama y me pregunta por qué no le deposite. Hablo con mi abogada y me dice que no le deposite porque le resultaba llamativo que no haya firmado el contrato. La duda nos surgió porque en Mar del Plata a veces los encargados alquilan los departamentos durante los meses de invierno y entonces empecé a sospechar. Pero esta mujer empezó a escribirme, a decirme barbaridades. A los 20 días, me corta la luz el encargado. Me voy a la policía y hago la denuncia. Esto fue hace dos meses, sin luz, sin gas, sin internet. ¿Qué tuve que hacer yo? Alquilarme otro departamento.

-O sea que la denuncia la hiciste vos…

-Sí, hice la denuncia en la comisaria 9 y le mandé carta documento, pero ella no las contesta. Yo en realidad podría haber ido a los medios, soy amiga de todo el mundo, pero no me pareció porque es un problema contractual entre una persona que no está cumpliendo el contrato y yo. Además, como no soy mediática, no le pido a la prensa ninguna nota. No me interesa, no me sirve, nunca me interesó. Siempre manejé ese perfil. Pero hace un mes me vine a Buenos Aires y ella hizo cambiar la cerradura, por lo que no tengo acceso al departamento para terminar de llevarme mis cosas. Entonces tuve que poner un abogado penalista. Ella no hace ninguna denuncia hasta el día de hoy. Dice haber mandado una carta documento que nunca recibí porque la agarró el encargado y nunca me la entregó. Ella dice que soy una “okupa” pero nunca dice que no firmó el contrato.

-¿Qué hiciste cuando te dejó sin luz y sin gas?

-Primero, me fui a casa de amigos. Después alquilé otro departamento. Pagué como corresponde y me quedé. Ahora me vine a Buenos Aires, cosa que me perjudica muchísimo porque yo tengo trabajo allá en Mar del Plata. Tengo dinero, ropa, joyas, mi computadora adentro de ese departamento. Yo no puedo retirar las cosas porque esto está judicializado y aparte me cambió la cerradura. Ella dice que la cambié yo pero la llave la desmagnetiza la administración, que hizo lo que ella le pidió.

-La propietaria del departamento dice que es tu “modus operandi” y que cambiaste seis veces de abogados, ¿eso es así?

-Bueno, cambié dos veces porque tuve que recurrir a uno penalista. Yo empecé con un civil y cuando vieron que esto se ponía así me mandaron con un penalista. El primer estudio eran tres mujeres, llamaba una u otra. Cuando dice que tengo un “modus operandi” es una acusación, un daño moral. Yo soy la prolijidad caminando. Ella lo dice porque yo tuve un problema hace unos años en Córdoba con una estafa y entonces se agarra de eso.

-¿Cómo quedó eso?

-Bien, bien. Estoy a punto de que me paguen. Pero fue una mala suerte que tuve en Córdoba. Como yo fui a los medios a hablar de ese tema y contar que se estaba resolviendo, ella se colgó de ese tema y dijo: “Ah, ella hace esto siempre”. Después de 40 años en el espectáculo, donde nunca hice un quilombo, no me pueden faltar el respeto de esa manera porque yo te hago una demanda. O sea, no soy mediática, pero si me tengo que defender soy la peor.

-¿Qué te pasó cuando la viste en los programas acusándote de usurpadora?

-Yo a los programas de América como Infama o A la Tarde, donde sacaron a esta chica, no les doy nota. Lo mínimo que me merezco es que me llames y me preguntes, y si no al menos chequear la noticia. No le pidieron a esa persona la denuncia. Cuando alguien va a los medios y no va a la Justicia es porque quiere lío. Ya me había amenazado porque como soy actriz me dijo que iba a ir a los medios y yo le dije: “Bueno, andá”. Siento que a esta altura de mi vida y con la carrera que he tenido, que nunca tuve un problema en televisión, no me merezco esto.

-Estás enojada…

-Estoy muy triste por esta situación porque pensé que la gente del medio que me conoce toda la vida mínimamente iba a chequear la información. Yo estoy acá, le atiendo el teléfono a todos. Cuando la vi en Infama, la llamé a Marcela Tauro y le dije que esa persona que estaba ahí en el piso tenía que ir a la Justicia, que era una estafadora y ella me cuestionó por lo que dije. Ella defiende a una chica que ni siquiera hizo una denuncia contra alguien que conoce hace 40 años como yo. A los que sacaron a esta mujer al aire les voy a hacer un juicio penal. A mí no me pueden tocar porque yo no tengo ningún muerto en el placard. Hace 40 años que trabajo en el medio, imaginate si a mí se me ocurriera hablar de empresarios y productores teatrales, no queda nadie de pie. Sé todo, tengo información para escribir cinco libros, pero a mí no me interesa eso. Yo trabajo en coaching, no juzgo a la gente. Lo que me preocupa es resguardar esta imagen que a esta altura de mi vida me costó mucho estudiar y hacer un cambio tan grande en mi carrera. Gracias a Dios que me fui del medio.

-¿Te perjudicó laboralmente este tema?

-Sí, a mí me cancelaron todos mis trabajos hasta que esto se aclare. Me suspendieron eventos, presentaciones de coaching porque soy una persona pública. Hay cosas que mi abogado no me permite contar porque a los jueces no le gusta el escándalo, pero voy a accionar de todas las maneras posibles. No es mi costumbre litigar pero parece que cuando uno es buena gente y se calla te hacen esto. Yo no vivo de mi trabajo en televisión y siempre me manejé con respeto, así que quiero seguir así. La verdad que la gente que me quiere y me conoce ni bola le da a esto; los demás, que crean lo que quieran. Pero yo no me merezco esto, yo nunca hablé mal de nadie. A esta altura de mi vida, no hay plata que pague este daño.