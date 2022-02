Patricia Palmer y Silvia Kutika, íntimas: del cachetazo a Libertad Lamarque a un recordado desnudo en Aruba

Sin dudas, Patricia Palmer y Silvia Kutika tienen mucho en común. Excelentes actrices y apasionadas leoninas, las dos están haciendo teatro en la cartelera porteña. Invitadas a la mesa de Es por ahí, por América TV, las protagonistas de Radojka y El cuarto de Verónica recordaron las veces que trabajaron juntas y se animaron a un cuestionario súper picante.

“Hicimos una novela hace mil quinientos años, en otra vida, con Libertad Lamarque. Ella era la nieta buena y yo la mala ”, contó Palmer quién recordó una desopilante anécdota de esa época. “Una vez tenía que pegarle una cachetada a Libertad. Yo no podía porque para mí era como una prócer y yo le hacía despacito. Ella me decía: ‘No nena, pégamela bien’. Entonces se levanta el sweater y me dice: ‘tocame el ombligo. Bueno ya está, ya entramos en confianza’. Y ahí le pegue una cachetada que ni te cuento, la acosté”, relató, entre risas.

Sin embargo, su cachetada a Lamarque le valió la de una televidente en la calle. “Una vez estaba en Avenida Santa Fe con mi hija Paulita que era chiquita y una señora me dio vuelta y me pegó terrible sopapo. ‘Asquerosa, pegarle a tu abuela’, me dijo. Así que yo le pegue a Libertad y después me pagaron a mí”, expresó.

Patricia Palmer y Silvia Kutika, íntimas

Un test muy picante

Después de esta divertida anécdota, las invitadas comenzaron a contestar las picantes preguntas del “Epa-Test”. “¿Alguna vez fueron en cana?”, preguntó el Tucu López. Mientras ambas contestaban que no, Silvia Kutika hizo una desopilante confesión: “Mi perro sí, yo tengo un perro que fue en cana”, lanzó, entre risas. Ante el asombro del conductor del programa, la actriz explicó lo sucedido: “Estaba con el paseador en la plaza y parece que un auto lo prepoteó al paseador. Él se puso loco que no le tocaran los perros, empezó a pelearse y vino la policía. Nos llama el paseador desde la comisaría y nos dice: ‘Estoy con todos los perros en la policía, vení a buscar a tu perro’. Les habían hecho pis, caca en todo el patio de la comisaría”, recordó con mucho humor.

La siguiente pregunta obtuvo otra confesión inesperada, pero esta vez por parte de Palmer. “¿Alguna vez hicieron nudismo?”, disparó López. “Sí, hice en Aruba con Claudio García Satur que era mi pareja en ese momento. Acá no se podía”, reveló mientras invitaba al conductor a ir a la playa nudista de Mar del Plata junto a su pareja Sabrina Rojas.

¿Robaron alguna vez? Mientras que Palmer confesó haberse robado un esmalte de Casa Tía cuando era chica, Kutika contó que siempre tuvo la fantasía de robarse un camión de caudales. “¿Alguna vez fueron infieles?”, continuó el cuestionario. Tras un “no” rotundo de la mujer de Luis Luque, la actriz de Radojka hizo un gesto que la delató por sí sola: “¡Sí!”, gritó finalmente ante las carcajadas de los panelistas, aunque no quiso entrar en detalles.

¿”Alguna vez miraron porno con su pareja?”, preguntó el Tucu subiendo la temperatura del juego. En este caso, la que sorprendió con un “Sí” rotundo fue Kutika; quién inmediatamente reveló detalles de su intimidad con Luis Luque. “Después de casi 30 años todavía nos encanta, nos gusta (…) Pipo es muy romántico, muy apasionado, te llena de sorpresas. Es una persona con la que nunca caés en la rutina. Es un compañero hermoso”, advirtió mientras Palmer recordaba que fue compañera de Luque en la ficción y le toco besarlo hace muchos años atrás.