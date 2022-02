En fotos: del inesperado reencuentro de Mariano Martínez y Nicolás Cabre al “toro” teatral de José María Muscari

Este jueves por la noche, la avenida Corrientes fue testigo de dos acontecimientos muy especiales. El primero de ellos ocurrió durante la función de Me duele una mujer, la obra protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi que tuvo como invitado especial en la platea a Mariano Martínez.

Luego de la función, los protagonistas de la tira de eltrece Son amores pusieron fin a los rumores de enfrentamiento y posaron sonrientes para las cámaras . A fines del 2021, Augusto Tartúfoli reveló que un conflicto entre ambos surgió mientras trabajaban juntos en la popular comedia por Polka -en donde interpretaban a los hermanos Marquesi-, y que eso hizo que nunca llegaran a forjar una amistad.

“Se contaban todo: los planos, los segundos... Lo hacían los dos. Cabré siempre estaba buscando en el guion a cuál se podía trincar”, contó en Intrusos sobre la competencia que llevaban adelante ambos actores en medio de la popularidad de la tira emitida entre 2002 y 2003.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré posan juntos para los fotógrafos Gerardo Viercovich

“ Cuando éramos chicos, eran cosas de chicos temperamentales. Sí, fueron cosas de pendejos. Pero siempre nos respetamos. Hoy por hoy nos queremos y nos tiramos la mejor. Me alegro por sus logros y su familia ”, admitió Martínez el año pasado durante una charla en Debo decir, el programa de Luis Novaresio. “ Hablamos y dijimos, ‘dale boludo, no nos vamos a pelear por esta pelotudez’. Perdón que hable así, pero así fue la charla ”, añadió.

Para confirmar que los conflictos durante la juventud quedaron de lado, ambos posaron juntos frente a los fotógrafos que se acercaron al teatro después de la función.

Dejando los conflictos que tuvieron alguna vez de lado, Mariano Martínez fue al teatro a ver a Nicolás Cabré Gerardo Viercovich

Mientras los ex Son Amores se reencontraban, en otra de las salas del Metropolitan Sura sucedía un hecho muy especial: José María Muscari reemplazaba a Patricia Sosa en su obra Perdidamente, la obra que la cantante protagoniza junto a Julieta Ortega, Ana María Picchio, Karina K y Leonor Benedetto.

La actriz y cantante se ausentará unos días de las tablas debido a un compromiso laboral que tiene en Egipto. “Me invitaron a cantar a las pirámides de Egipto. Jamás lo hubiera soñado, pero el titiritero mayor me viene con estas cosas y le digo: ‘Estoy en tus manos’”, anunció Sosa hace unos días en su cuenta de Instagam, en donde publicó una foto de las pirámides en donde se ve la Gran Esfinge de Guiza. “El escenario estará adelante de este paisaje. Y la música estará presente. Me honra y me conmueve. Gracias a mis guías y a Dios por sorprenderme siempre. Juro que los haré quedar muy bien”, agregó.

José María Muscari reemplazó a Patricia Sosa en PerdidaMente Gerardo Viercovich

Sosa partió rumbo al continente africano junto a su esposo, Oscar Mediavilla, y su hija Marta. “Egipto ¡Allá vamos a cumplir con la tarea! ¡Qué las voces hagan su trabajo sanador!”, publicó desde arriba del avión, antes de despegar.

Durante los días que la cantante se ausente, Muscari se subirá al escenario para reemplazarla. “ Estoy súper contento de mi performance actuando en Perdidamente ”, dijo el autor, actor y director en Instagram. “Vengan a verme al teatro, estoy todas las noches”, agregó feliz con el desafío.

José María Muscari reemplazó a Patricia Sosa en PerdidaMente Gerardo Viercovich

La comedia cuenta la historia de una jueza de la Nación que siente que su mente no funciona muy bien últimamente, y por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. Así se reúnen: su hija, con la que se sacan chispas; su hermana, con la que nunca se ponen de acuerdo; su abogada y amiga, con la que suelen discutir; y su mucama de toda vida, su verdadero apoyo.