Patricia Sosa se recupera tras ser operada del corazón

Hace quince días, Patricia Sosa fue sometida a una operación del corazón tras descompensarse mientras manejaba camino a su casa. La artista, que tenía una arritmia auricular, se encuentra bien y recuperándose en su casa y volviendo poco a poco a trabajar.

“Tuve como dos episodios. Uno feo manejando, que el corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte y me mareé mucho”, contó en diálogo con el programa de América Intrusos, que dio la primicia de lo sucedido.

“Esperé que se me pase, llegué a mi casa así como pude, con un susto bárbaro, y llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, me tuvieron internada en la Clínica Favaloro viendo qué podía ser”, relató sobre lo que vivió semanas atrás. “Los estudios salieron perfectos, pero me dejaron un holter 24 horas y cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez”.

Gracias a este último episodio, los médicos lograron determinar qué era lo que pasaba. “Pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular. Yo no entiendo mucho, pero la cuestión es que me dieron un antiarrítmico aunque la solución era la operación”.

En un comienzo, Sosa pensó en postergar la cirugía, ya que podía vivir bien con la medicación. “Dije, ‘me opero en marzo o abril’, que sé yo”, explicó sobre su primera percepción. “Pero no, decidí hacerlo. Al otro día llamé y les dije: ‘¿Me pueden operar ahora?’. Y bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón hace 15 días”, reveló.

Durante los días previos y posteriores a la operación, la cantante estuvo muy angustiada y preocupada ya que iba a tener que atravesar la cirugía acompañada solo por su hija, Marta Mediavilla. En ese momento su pareja, Oscar Mediavilla, se encontraba en Chile por trabajo y aunque ya volvió al país, todavía no pudo verla debido a la cuarentena que tiene que cumplir.

Mientras se recuperaba en su casa, y sin revelar que había tenido que someterse a una operación, la artista continuó compartiendo sus días a través de las redes sociales. Allí se la vio estudiando el libreto de Perdida mente, la obra de teatro que protagonizará próximamente.

Ya mejor y en pleno proceso de recuperación, Sosa retomó esta semana los ensayos de la pieza de José María Muscari que estrenará el 22 de septiembre en el Multiteatro Comafi, y en la que también participarán Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega y Ana María Picchio . La comedia cuenta la historia de una familia que dejará ver todas sus emociones surgir a flor de piel.

¿Qué es una fibrilación auricular?

“La fibrilación auricular es una arritmia en la que se desorganiza la actividad eléctrica de la aurícula. Produce un ritmo cardíaco irregular. En el contexto de un corazón sano, no es una arritmia grave. Pero puede condicionar la calidad de vida del paciente en caso de repetirse”, explicó hace un tiempo a LA NACION Claudio Militello, cardiólogo y jefe de la Sección Arritmias de la Universidad Abierta Interamericana y del Sanatorio Sagrado Corazón.

“La fibrilación auricular es una arritmia relativamente frecuente, que se presenta en la población sana en 1 a 2 casos cada 1000, incrementándose de acuerdo a la edad hasta 5% entre 70-79 años”, explica el sitio del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

LA NACION