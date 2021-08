Patricio Giménez habló de su paso por MasterChef Celebrity Uruguay y deschavó a Rocío Marengo en vivo

Radicado en Uruguay desde hace casi un año, Patricio Giménez reapareció públicamente este viernes en Los ángeles de la mañana. Tras sumarse como participante a MasterChef Celebrity Uruguay, el hermano de la diva de los teléfonos habló de quienes lo criticaron por haberse ido del país en plena pandemia y deschavó a su “amiga” Rocío Marengo en un picante ida y vuelta en vivo.

“Nunca entendí por qué cuestionaban a Susana que se fue, uno puede hacer con su vida lo que quiera. Yo puedo cuestionar que vos no cumplas lo que decís, que uses plata del Estado para tus cosas, pero a mí qué me pueden decir. Patriotismo es conseguir las vacunas en tiempo y forma como hizo Uruguay. Ese es un versito del que ya no participo”, expresó tajante el músico en un claro mensaje para el gobierno de Alberto Fernández.

Tras confirmar que por el momento piensa quedarse a vivir del otro lado de la orilla, Giménez explicó los motivos: “Uruguay ayer tuvo cinco muertos por Covid. Tenemos todos las segundas dosis aplicadas y empiezan a dar la tercera la semana que viene. Se han manejado muy bien y se supo controlar cuando el tema se disparó. Me da mucha tristeza cuando veo cómo está la Argentina”, señaló “El Guasón de las redes sociales” mientras que le dedicaba un mensaje a quienes lo tildan de vivir de su hermana. “Estoy en MasterChef, la primera experiencia laboral de mi vida. Si miran los archivos del verano, el único que estaba laburando era yo”, bromeó en referencia a los dichos de Flor de la V hace unas semanas atrás.

Sin embargo, la conversación se desvió cuando Rocío Marengo, la angelita invitada del día, quiso hacerle una pregunta. Al notar la buena onda entre ambos, Ángel De Brito preguntó: “¿Salieron ustedes?”. Mientras Giménez sonreía con cierta picardía, la rubia aclaraba que eran amigos desde chicos. “A ver, esperá que voy a ampliar la cámara, ¿salimos?”, la encaró el entrevistado en vivo.

Totalmente sorprendida, Marengo le retrucó: “Perdón, vos salías con mi amiga Pamela David”. “Está bien Marengo, quedamos así (...) ¿Vos estabas enamorada de mí o estoy loco yo?”, contestó el cantante ruborizando a la mediática.

Mientras las angelitas le decían que no lo niegue, la participante de “La Academia” respondió fiel a su estilo: “Pará, me dejás en shock. Vos eras mi amigo, Pato. ¿Vos pensabas que yo gustaba de vos?”, repreguntó una y otra vez. Ante la revolución que se generó en el estudio, Giménez salió a aclarar la situación: “No, es todo mentira. Fuimos bastante amigos, de hecho vino a ver a mi hermano a uno de sus shows hace tiempo”, remató muy poco convincente.

