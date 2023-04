¿Patrimonio en peligro? Cruce de acusaciones entre el entorno de Antonio Gasalla y el abogado Miguel Ángel Pierri

escuchar

Poco se sabe a ciencia cierta de la salud y la situación económica de Antonio Gasalla. En cambio, los rumores no paran de crecer. A las versiones sobre su delicado estado de salud, se sumaron hace poco más de un año rumores sobre su situación económica. Desde su entorno apuntaron contra Miguel Angel Pierri, quien fue apoderado del actor y a quien acusaron no solo de hacer uso indebido de un poder sino, además, de quedarse con algunos de los muebles más costosos del artista. Hoy, Vanina Hussein, la mujer del letrado, habló con Florencia de la V y el resto de los panelistas de Intrusos en el Espectáculo para defender a su marido.

Todo comenzó en el 2020, cuando el entorno del cómico se mostró preocupado y enojado con Pierri, a quien se acusó de tener un poder sobre los bienes del cómico y no querer devolverlo. Además, los allegados al humorista aseguraron que el abogado intentó quedarse con los muebles más costosos del creador de El palacio de la risa. Pero el conflicto fue incluso más allá: según trascendió, señalaron a Pierri como el responsable de no pagar los aportes correspondientes de la empleada doméstica de Gasalla y de quedarse con ese dinero. Luego de que ayer se volviera a hablar del tema en los medios, Hussein se comunicó con el programa de América TV para negar cada una de las acusaciones.

Miguel Angel Pierri y Vanina Hussein Twitter

Luego de agradecer la posibilidad de hablar, Vanina explicó que la realidad es que nadie acusa directamente, sino que hablan de “una gestión anterior”. “No hay gestión anterior; está la familia, la contadora y el estudio”, aclaró. “¿Por qué lo señalan a tu marido?”, le preguntó entonces Florencia de la V. “Eso no lo sabemos”, aclaró. Sobre el tema de la empleada doméstica, Vanina contó que quien la despidió fue Gasalla, que fueron pocos los meses que no se habían hecho los aportes y que eso sucedió porque también se había despedido a la contadora. “Mi esposo llamó a la contadora, le pasó los números que había que pagar, se pagaron y punto”, explicó.

Tras contar a Antonio que lo conoció en una reunión antes de la pandemia, cuando el cómico debió solucionar algunos conflictos legales con el empresario teatral Guillermo Marín, Vanina explicó que Pierri no le dio importancia al tema cuando surgió el año pasado porque “está tranquilo”. “¿Y por qué ahora hablás vos y no él?”, quiso saber Karina Iavícoli. “Él está con un problema de salud, lo explico para la gente que no sabe, que no le permite hablar. Si le escriben por WhatsApp va a contestar”, confió, dijo que la semana que viene lo van a operar y agregó que ella puede hablar porque conoce muy bien el tema.

Antonio Gasalla atraviesa un complicado momento personal Gerardo Viercovich

Cuando le consultaron sobre las acusaciones que pesan sobre Pierri, como el robo de algunos muebles de gran valor, Vanina le bajó el precio a los trascendidos. “Una sola persona lo dijo, y levantó la voz y levantó el velo, porque se hizo pasar por la voz de la familia”, expresó, y de inmediato compartió que ayer, cuando el tema resurgió, llamó a Carlos, el hermano mayor de Gasalla, y tuvieron una charla muy amable. “Hace dos semanas, de hecho, estuvo en el estudio teniendo una reunión con mi esposo. Está claro que no tenemos ningún problema con ellos”, dijo, y contó que Carlos les explicó que ni Antonio ni la familia tiene voceros y que el cómico no tiene curatela.

Por último, Vanina habló de los muebles que aseguraron que Pierri se habría llevado. “ Hubo un enojo con Antonio. Él tiene muchísimos muebles en el piso de arriba. A mi esposo le había dicho él que los había vendido. No sé la cantidad de muebles, pero muchos muebles de gran valor, por 120 mil pesos. Entonces mi esposo se enojó porque pensó que alguien se los había hecho vender o se los había comprado muy baratos ”, explicó.

Según Hussein, el hermano de Gasalla luego le reveló que el actor llamó a un coleccionista de San Telmo que fue hasta su departamento con un camión. “No se los regaló, se los vendió”, acotó. “Con el tiempo, a mi esposo y a mi Antonio nos regala todos los muebles que tiene. No trajimos nada. Incluso se enojó porque él lo que quería era deshabitar el piso de arriba para ponerlo a la venta porque no estaba trabajando y necesitaba la plata”. “Nunca nos llevamos absolutamente nada”, completó, y aclaró que la última vez que vieron a Gasalla fue en agosto del 2022.

LA NACION

Temas Antonio Gasalla