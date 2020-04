Paul McCartney: "Los chinos necesitan ser más limpios y menos medievales"

Paul McCartney exigió que cierren los mercados callejeros en China y sugirió que "dejen de comer murciélagos" Fuente: Archivo - Crédito: Chris Pizzello / Invision / AP

Paul McCartney habló en una entrevista radial sobre la pandemia de coronavirus que se vive en el mundo y expresó su preocupación por la situación en China: " Deberían cerrar los mercados callejeros en China donde venden murciélagos ". El músico inglés de 77 años se refirió así a la teoría de que estos animales podrían ser los causantes de la propagación del virus . Además calificó de "medieval" la práctica de comer murciélagos .

"Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino diga: 'Ok, muchachos, realmente tenemos que ponernos súper higiénicos por aquí'. Y seamos sinceros, es un poco medieval comer murciélagos", expresó el artista en una entrevista radial con el programa The Howard Stern Show .

El ex Beatle fue categórico sobre la necesidad de tomar medidas más estrictas en cuanto a la limpieza: "No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios . Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará".

Paul McCartney y su esposa, Nancy Shevell tuvieron una "boda vegetariana" en 2001 y son férreos activistas de los derechos de los animales Fuente: Archivo - Crédito: AFP / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

Recordemos que una de las posibles teorías sobre el origen de la pandemia en torno a la ciudad china de Wuhan se basó en que el coronavirus llegó a los humanos a través de la "sopa de muerciélago" , un plato que suele venderse en los puestos de comida al aire libre en China. Por eso, el músico centró sus críticas en ese tipo de lugares y exigió que los cierren: "No es una idea tonta, es una muy buena idea. Quien sea responsable de esto está en guerra consigo mismo y con el mundo".

Recordemos que el músico es un férreo defensor de los derechos de los animales y es vegetariano desde hace más de cuatro décadas: "Entiendo que parte de esto es que la gente lo hace desde siempre, pero así sucede con todo. También la esclavitud se practicó durante siglos y en algún momento hay que cambiar las cosas".