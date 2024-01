escuchar

Paul Michael Glaser rompió el silencio luego de la muerte de su íntimo amigo y excoprotagonista de Starsky and Hutch, David Soul. “Estoy consternado. Me resulta muy difícil comprender su fallecimiento”, indicó el actor, en un comunicado que fue publicado el viernes por la noche por Page Six.

“Me parece que fue ayer que estábamos compartiendo insultos amorosos por teléfono”, agregó, dando pista de la complicidad y la profunda amistad que los unió desde que fueron elegidos para protagonizar la mítica serie de mediados de los años 70. “Me digo a mí mismo que lleva tiempo.... Cuando uno se despide de un amigo tan querido, que se transformó en una parte importante de la vida, hay que permitirse sentir su pérdida. Y sospecho que eso es lo que haré”.

David Soul y Paul Michael Glaser en una fotografía promocional de Starsky And Hutch, en 1978 Alan Band - Getty Images

Glaser, de 80 años, señaló que Soul era para él “un amigo, un hermano”, y lo definió como un “hombre cariñoso y demostrativo”. Además, aprovechó para brindar sus condolencias a la esposa del actor, Helen Snell, y a sus seis hijos.“Quiero expresar mi más sentido pésame a la querida Helen, a quien él amaba y valoraba. ¡Ella estuvo a su lado durante estos años tan difíciles! David nunca encontró las palabras para expresar lo mucho que ella significaba para él”, afirmó.

También agradeció a los fieles fanáticos de la emblemática serie que catapultó a los dos al estrellato por ser tan “solidarios y afectuosos”. “Todos hemos perdido a un querido amigo que vivirá en nuestros recuerdos. David, descansa en paz, hermano”, concluyó.

Soul murió este jueves a los 80 años. La noticia fue confirmada por su viuda a la BBC. “David falleció tras una valiente batalla por su vida y en compañía de su familia. Compartió sus extraordinarios dotes como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo con el mundo y su sonrisa y su pasión por la vida serán recordadas por los muchos cuyas vidas ha tocado”, señaló.

La complicidad entre los personajes tuvo su correlato fuera de cámaras

En Starsky y Hutch, Glaser y Soul interpretaban a David Starsky y Kenneth Richard Hutchinson, dos agentes cancheros y mujeriegos que investigaban todo tipo de casos, con la ayuda de Huggy Bear (Antonio Fargas), un informante que comprendía a la perfección los códigos callejeros. Ambientada en California, la ficción conquistó al público de los Estados Unidos primero y del resto del mundo después gracias a una combinación de acción y personajes carismáticos.

El programa televisivo tomó distancia de otras series del mismo período. No por la acción (que la tenía) o por las persecuciones en auto (que de hecho había muchas) o por los tiroteos (que eran muy habituales), sino por un rasgo del que carecía el resto de los policiales de la época. Starsky y Hutch eran muy amigos, se notaba la complicidad entre ambos, el contacto físico era habitual y no mantenían una relación distante, como la de otros policiales de la pantalla chica.

Cambio de rumbo

Cuando, en septiembre de 1977, empezó la tercera temporada, la televisión atravesaba un profundo cambio y la representación de la violencia perdía popularidad. De este modo, los guionistas se encontraron ante el desafío de reducir las escenas de acción en el marco de una saga policial, que requería situaciones de ese tipo. Así comenzaron relatos de otro tenor, en donde la cotidianeidad de los agentes era más importante y algunas historias de amor cobraron un inesperado protagonismo. Esto no necesariamente resintió el rating, pero sí al equipo de guionistas, quienes sentían que debían forzar situaciones y hacer a un lado las tramas policiales que tanto les entusiasmaba escribir.

Por otra parte, una bomba de tiempo empezó a cocinarse en el seno del programa. Glaser manifestó que quería irse de la serie. Luego de dos temporadas y más de 40 capítulos a cuestas, el intérprete a cargo de Starsky deseaba convertirse en director y abandonar un contrato que lo tenía atrapado. Eso fue un verdadero dolor de cabeza para el productor Aaron Spelling, que con Farrah Fawcett, de Los ángeles de Charlie, enfrentaba exactamente el mismo problema.

Starsky y Hutch tuvo cuatro exitosas temporadas a finales de los años setenta

Los responsables de la serie barajaron algunas alternativas, pensaron en la posibilidad de matar a Starsky, pero eso suponía un doble riesgo porque, por un lado, era muy fuerte eliminar a una de las dos estrellas y por el otro, eso implicaba no volver a contar con él en caso de un posible regreso. También se jugó con la posibilidad de darle más importancia a otras figuras secundarias o de estrenar un spin off de Huggy Bear, pero nada de eso terminó de convencer a los responsables del título.

Luego de tres temporadas exitosas, la serie terminó, pero los actores mantuvieron a lo largo de los años un estrecho vínculo. De hecho, en 2004, cuando el director Todd Phillips los convocó para hacer una participación en el reboot de Starsky y Hutch -con Owen Wilson y Ben Stiller en los roles protagónicos-, ambos aceptaron gustosos y se mostraron muy felices de retomar sus papeles para la película.

Los actores de la serie original "Starsky y Hutch", Paul Michael Glaser, David Soul y Antonio Fargas, posan en 2004 junto a los actores Ben Stiller y Owen Wilson, durante la presentación de la película "Starsky y Hutch" protagonizada por estos últimos Yui Mok - EFE

Por fuera de la pantalla, Soul encontró en la popularidad un camino hacia su sueño de convertirse en cantante, y así emprendió una carrera musical. Llegó a editar cinco discos y a conseguir un éxito con la balada de 1976 “Don’t Give Up On Us” . “Nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña a ser marido. Nadie te enseña cómo ser una estrella. Tienes que aprender a trabajar con las herramientas que tienes”, dijo el actor en alguna ocasión. Y es que Soul admitía que había llegado a la actuación por pura casualidad y sin ninguna formación previa.

La carrera de Soul adelante mayormente con participaciones en series televisivas y en películas pensadas para la pantalla chica, y en los 90 decidió mudarse a Inglaterra para reunir a la actuación con la música en el West End londinense, donde formó parte de diversas puestas. También hizo trabajos en la televisión francesa y canadiense, y en 2004 se convirtió oficialmente en ciudadano británico.

Padre de seis hijos, Soul se casó en cinco ocasiones: en 1963 con la actriz Mim Solberg, en 1968 con la intérprete y productora Karen Carlson, en 1980 con Patricia Anne Carnel, en 1987 con la actriz Julia Nickson, y finalmente con Helen Snell, con quien contrajo matrimonio en 2010.

LA NACION