Paula Abdul denunció por agresión sexual a Nigel Lythgoe, productor general de los programas televisivos American Idol y So You Think You Dance (SYTYCD). La noticia fue dada a conocer este viernes por la noche y el sábado trepó a las portadas de los principales medios estadounidenses.

La demanda, presentada el viernes por la exmiembro del jurado de los dos programas de talentos en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, afirma que Lythgoe la agredió sexualmente en dos ocasiones, una durante una de las primeras temporadas de American Idol y la segunda durante su estadía en SYTYCD. También lo acusa de haber agredido sexualmente a su asistente.

Detalles del documento

Según la querella, que fue dada a conocer por People, el primer incidente se habría producido mientras la cantante “estaba en gira para la audición regional” durante una de las primeras temporadas de American Idol, el exitoso programa del que Abdul formó parte desde 2002 hasta 2009.

“Lythgoe empujó a Abdul contra la pared, luego tocó sus genitales y senos, y comenzó a meterle la lengua en la garganta”, indica el documento presentado ante la Justicia. El hecho había ocurrido antes de que los dos entraran a un ascensor. “Abdul intentó alejar a Lythgoe de ella y hacerle saber que su comportamiento no era aceptable”, añade la demanda.

La intérprete de “Opposites Attract” asegura que, tras la presunta agresión, llamó llorando a uno de sus representantes y le informó lo que había sucedido. Sin embargo, decidió no dar a conocer el hecho públicamente “por miedo a que Lythgoe hiciera que la despidieran del programa”. La cantante decidió presentar la demanda ahora, amparada en la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento, que permite presentar demandas civiles que contemplen esos delitos a pesar de que el plazo de prescripción haya expirado.

La segunda agresión habría ocurrido en 2015, cuando Abdul era miembro del jurado de SYTYCD, durante una cena en casa de Lythgoe, a la que la cantante asegura haber asistido “creyendo que se trataba de una invitación profesional”. Según su relato, el productor “se puso encima de Abdul mientras ella estaba sentada en su sofá e intentó besarla mientras proclamaba que los dos harían una ‘pareja poderosa’”. Ante esta situación, la cantante alega que “empujó a Lythgoe lejos de ella y le explicó que no estaba interesada en sus insinuaciones”, antes de abandonar la propiedad.

Burlas e intimidaciones

La demanda también brinda detalles de una presunta agresión presenciada por Abdul en 2005 y llevada a cabo por Lythgoe contra una de sus asistentes de nombre, April. “Una noche, Lythgoe se acercó a Abdul y a April por detrás, se apretó contra April y empezó a manosearla. April no dio su consentimiento”, asegura la demanda.

Abdul denunció además a las productoras, puesto que se sintió discriminada en materia de compensación y beneficios respecto de uno de los jueces masculinos del programa People

Además del cargo de agresión sexual, la demanda incluye las acusaciones de acoso sexual, violencia de género y negligencia. Es que Abdul también afirma que fue “discriminada en términos de compensación y beneficios, en comparación con uno de los jueces masculinos del programa y el presentador”. Además, indica que fue víctima de “constantes burlas, intimidación, humillación y acoso” durante su estadía en los dos ciclos televisivos. Por eso, además de Lythgoe, la artista demanda la las productoras 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc.

