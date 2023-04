American Idol: Katy Perry fue abucheada por su crítica a una de las concursantes

escuchar

En todo concurso de talentos televisado uno o varios miembros del jurado asume el rol de “exigente” o directamente de “malvado” y es el que suele llevarse los abucheos del público [y la mayor cantidad de críticas en las redes sociales]. Katy Perry nunca asumió ese rol. Sin embargo, este lunes sintió por primera vez en carne propia el escarnio del público de American Idol tras criticar a una de las participantes.

Antes de que saliera a escena Nutsa Buzaladze, una estadounidense nativa de Georgia de 25 años, el mentor invitado Noah Cyrus la definió: “Ella tiene energía de diva. Sus movimientos, la manera en la que baila... Creo que esa es su vibra, pero pensé que sería genial verla siendo una cantante que cuenta una historia”.

Luego, Tbilisi salió al escenario enfundada en un vestido brillante y botas que la hacían ver como una auténtica estrella de rock. Interpretó “Paris (Ooh La La)”, la canción de Grace Potter y los Nocturnals con mucha energía y moviéndose con gracia por todo el escenario, como en cada una de sus participaciones en el programa.

Luego de verla, los jueces Luke Bryan y Lionel Richie elogiaron su performance y, en especial, su estilo característico. “Fue algo maravilloso de ver”, elogió el intérprete de “Hello”. Pero su compañera de estrado esta vez no estuvo de acuerdo. “ Nutsa, cada vez que subís al escenario, es como si lo bombardearas con purpurina”, indicó Perry. Y le recomendó: “Escuchá, creo que una cosa que personalmente me gustaría ver de vos es que no brilles la próxima vez. Sé que será difícil”.

Aquella apreciación y su recomendación hicieron trinar al público presente y los abucheos hacia la cantante británica se hicieron cada vez más evidentes. Tanto, que Richie llegó a exclamar: “¡Vaya, hostilidad!”.

Bryan, a su vez, no se tomó el asunto tan en serio. “¡Sí! ¡Katy fue abucheada! ¡Katy fue abucheada!”, exclamó, risueño. Totalmente sorprendida, Perry asumió su propia defensa: “¡Guau! Es la primera vez en seis temporadas”, aclaró primero. Y luego, agregó: “Pero lo que estoy diciendo es que me gustaría que cambiaran el guion. Creo que también queremos que conquisten nuestros corazones. Me encantaría ver eso, y creo que a Estados Unidos también”.

Buzaladze, en tanto, se rio de las críticas y las minimizó a la hora de dar su breve discurso final: “Muchas gracias. Este es un sueño hecho realidad”.

Este no es el primer cortocircuito entre la concursante y la miembro del jurado. A principio de mes, en la etapa de duelos, Buzaladze debía cantar junto a Carina DeAngelo y la experiencia de las concursantes tanto debajo como arriba del escenario fue bastante complicada. “Tuvimos un par de problemas anoche... Alguien quería dormir en lugar de practicar” , reveló DeAngelo. Luego, un clip reveló que, efectivamente, su compañera se había quedado dormida en pleno ensayo.

Si bien Buzaladze fue quien siguió en carrera, Perry le pidió que tuviera “más gracia”. A la semana siguiente, la participante se disculpó e indicó: “La ronda de duetos fue la experiencia emocional más dura que he tenido en mi vida... Yo no soy esta persona. Nunca he sido esta persona”.

“Quería contar mi versión de la historia y me sentí tan mal que estaba congelada. No quería traer energía negativa, por eso no dije nada. No hablé porque no quería llorar en el escenario. Después de dejar el escenario estaba destruida. Así que quería disculparme por eso”, expresó.

La respuesta de Perry, en ese caso, fue amigable: “Eso es genial. Nutsa, lo que quise decir con que necesitabas más gracia es que está bien ser determinado, ambicioso, nervioso y fuerte, pero también con gracia. Realmente me identifico con vos porque sé lo que es ser una mujer fuerte; querer ser fuerte y nunca romperme y sentir que nada me puede afectar. Pero eso no es real. Sos una persona real con un gran corazón y un gran talento”, indicó la intérprete de “The One That Got Away”.

