Paula Chaves aseguró que el embarazo no es "el mejor estado que muchas describen" y estalló la polémica Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 00:52

A días de haber sido madre por tercera vez, Paula Chaves decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto de su último embarazo y la acompañó de una frase que generó polémica entre sus seguidoras: "Más allá de que es algo tan lindoooooo, estar embarazada no es el mejor estado que muchas describen, para mí... Pero igual se extraña... ¿Les pasa?".

El posteo se convirtió, inmediatamente, en una plataforma en la que muchas mujeres contaron su experiencia y fundamentaron su opinión. "Yo lo disfruté de principio a fin. La única diferencia era tener panza.... Me sentía igual que no estando embarazada. Somos todas distintas", escribió una de sus seguidoras.

Otra no estuvo de acuerdo: "¡Qué bueno que alguien lo dijo! ¡Estoy de 5 meses y parezco una heladera de 3 fríos! Estuve vomitando 4 meses. ¡Lindo es tenerlos en los brazos! Los 9 meses son EL terror".

"¡Yo no lo extraño ni un poco! A pesar de estar agotada con mi hijo de 4 años y el bebé de dos meses, encerrados en cuarentena, recuperé la movilidad. Me pega mal el embarazo", reconoció otra usuaria. "Me hiciste acordar de lo feliz que fui cuando pude volver a atarme las zapatillas sola", recordó otra, entre risas.

Chaves dio a luz el 4 de julio a Filipa, fruto de su relación con el actor y productor Pedro Alfonso. La pareja, que se conoció en el "Bailando por un sueño", ya tienen además a Olivia, de 6 años, y Balthazar, de 3.

Filipa pesó más de cuatro kilos y medio, algo que generó una ola de comentarios en las redes y la especial felicitación de la hermana de la flamante mamá, Delfina Chaves, quien publicó: "Esta mujer acaba de parir una bebé de 4,6 kilos".