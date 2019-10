Paula Chaves habló de las críticas a su cuerpo

10 de octubre de 2019 • 08:24

Desde sus comienzos como participante de Súper M 2003, Paula Chaves cosechó una carrera de modelo y conductora. En ese trajín profesional, su vida privada se enriqueció con tres amores: su marido, Pedro Alfonso, y sus dos hijos, Olivia y Baltazar. Así las cosas, hay detalles de tener una vida pública en los medios que la enojan, como por ejemplo las críticas hacia su cuerpo.

"Tengo dos hijos, la panza no me quedó chata. Tengo cosas que antes no tenía. Trato de irme acostumbrándome a esto y ser feliz. Soy mamá y nunca volví al cuerpo que tenía antes, pero entiendo que eso puede no pasar en muchas personas porque somos todos diferentes", dijo Chaves a María Vázquez, en Pampita Online.

"Sé que podría cuidarme un poco más. La genética me acompañó por mucho tiempo, yo era flaca y no tenía que hacer absolutamente nada. Ahora, la genética me soltó la mano" explicó la modelo y conductora, con humor. Ante la pregunta de si hace algún tipo de ejercicio físico, dijo: "Estoy entrenando, algo que nunca hice. Estoy haciendo funcional en el gym".

Los famosos reciben muchas críticas usualmente desde las redes sociales. No obstante, Chaves incluyó en su descargo a quienes opinan de moda. "No vivo para mi cuerpo. En las redes sociales, un lugar donde uno tiene que entender que siempre te critican absolutamente todo, cuando me pongo un vestido y estoy como un espárrago me dicen 'Estás muy flaca' (...) Escucho a críticos de moda que dicen 'ese vestido no la favorecía, la hacía un poco cuadrada'. Estoy cuadrada. Me lo voy a poner igual porque me gusta y me veo bien. ¿Cómo me tengo que favorecer, supuestamente? Peso 70 kilos, mido 1.78, no estoy hiper delgada. Pero yo me siento bien y me quiero poner un vestido", finalizó.

Más allá de las críticas, Chaves atraviesa un gran momento personal. De hecho, en la misma entrevista expresó su deseo de ser mamá por tercera vez. "Yo lo estoy pensando, no sé si me marido está reacio. Te lo estoy diciendo ahora, mi amor", bromeó, mirando a la cámara. "Me encantaría tener mellizos. Me encantan los bebés". Por lo pronto, junto a Alfonso se preparan para hacer temporada en Villa Carlos Paz, con una comedia familiar que los tendrán como protagonistas.