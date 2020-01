Paula Chaves y Pedro Alfonso dieron a conocer el curioso nombre que eligieron para su tercera hija Crédito: Instagram

Luego de unas semanas de silencio y misterio, Paula Chaves finalmente confirmó que se encuentra nuevamente embarazada. La modelo y conductora recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y explicar que ese fue el motivo por el que decidió bajarse imprevistamente de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, donde iba a protagonizar Atrapados en el museo con su esposo, Pedro Alfonso.

La pareja brindó este martes por la tarde un móvil para el programa Incorrectas y dio detalles de cómo transita este especial momento. Y también, Chaves se animó a adelantar el curioso nombre que eligieron para la que será su tercera hija. "Creo que se va a llamar Filipa Alfonso", reveló la conductora de Bake Off. "Yo elegí el nombre de nuestra hija mayor, Olivia y Paula eligió el de Balthazar. Filipa nos gusta a los dos pero yo quería tener alguna otra opción", admitió Alfonso.

Embarazada de cinco meses, Chaves explicó también que va a tener un parto humanizado. "Como lo hice con Baltha, quiero un parto respetado, libre, con menos intervenciones. No es que estoy en contra de las cesáreas, porque salvan vidas. Pero todo está demasiado intervenido", señaló. "Está muy bien que la mamá pueda elegir y se respete. Hay que dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que es parir como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas".

"No sé si quiero la epidural, veré en el momento. La voy a tener en una clínica en la que se están dando cuenta de que tenemos que volver a lo natural. Todo está mutando favorablemente. Siento que nos llevaron a pensar que el parto es algo traumático. Nos fueron sacando el poder en todo", continuó la conductora.

"Si pensás parir en casa, avísame que me voy", bromeó Pedro luego. "Me encanta todo, pero no soy capaz. La acompaño y aprendo con ella, que se informa. En el preparto de Balthazar estuvimos 36 horas, yo masajeando la panza en una ducha. A veces siento que molesto, pero acompaño a mi mujer en lo que sea. Es muy lindo lo que se genera. ¡Quería sacarlo yo! Porque fue muy largo", contó el actor.