Paula Chaves explicó los motivos por los que no hará temporada en Carlos Paz

Tras bajarse sorpresivamente de la temporada de verano en Carlos Paz y luego de varias especulaciones sobre los motivos que la habrían llevado a tomar esta decisión, Paula Chaves rompió el silencio.

La modelo y conductora volvió a asegurar que la decisión fue personal, y que la razón principal tiene que ver con su hija Olivia. "Quiero disfrutar más de la familia. Los disfruté durante todo este año, estuve mucho tiempo con ellos, pero Oli arranca primer grado y yo siempre me dije a mí misma que el día que Oli arranque la primaria yo iba a estar ahí para acompañarla", expresó en un móvil de Involucrados.

"Ella nos acompañó muchísimo a nosotros en todas las temporadas. Empezó muy tarde el jardín, siempre estuvo con nosotros, ya que nos gusta movernos en bloque, en familia. Pero me parecía que primer grado es importante estar para ella con sus compañeros y no que empiece dos semanas más tarde cuando ya están todos adaptados. Es un cambio enorme empezar primaria", agregó.

Si bien intentó arreglar con DABOPE, la producción del espectáculo, poder terminar antes la obra para volver a tiempo, al parecer no pudieron llegar a un acuerdo. "Lo pensé durante mucho tiempo. Intenté arreglarlo con la producción y no hubo caso, porque terminar dos semanas antes es difícil. Poner un reemplazo por ese tiempo es complicado, así que bueno, tome la decisión de bajarme", aclaró.

Enseguida advirtió que si bien su decisión fue personal, lo charló mucho con su marido, Pedro Alfonso. "Lo hablé con Pedro pero tomé la decisión sola, es algo muy personal. Yo me acuerdo mucho del primer día de clases, de estar con mi papá y mi mamá. Pedro obviamente me apoyó y me bancó. Él ese día va a volver para estar pero yo quiero estar con ella para todos los preparativos", repitió una vez más.

Tras asegurar que Flor Torrente será quien entre al elenco de Atrapados en el museo, señaló: "Juli (Prandi) hace mi papel y Flor el de Juli. Es un elenco súper variado, no hay un personaje más importante que otro. Todos se destacan", opinó ansiosa por ver a su marido sobre las tablas.

"¿Estás embarazada?", disparó Cora De Barbieri sin filtro antes de terminar la entrevista. "No es así. El día que lo pueda confirmar lo confirmaré. Espero que sea el año que viene con mucho amor, pero aún no puedo confirmar nada", indicó Chaves, sembrando aún más dudas sobre la posible llegada de un tercer hijo.