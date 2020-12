Paula Chaves y la presencia de Jazmín de Grazia en el parto de Filipa: "Sentí que ella estaba ahí" Crédito: Instagram

Cuando el 4 de julio pasado Paula Chaves comenzó con contracciones, la primera persona en la que pensó fue en su amiga Jazmín de Grazia. La modelo, que murió en 2012, había nacido ese día, y todo indicaba que su hija Filipa también llegaría al mundo en esa fecha.

"Me hice muy amiga y la extraño mucho", dijo durante su visita a PH: Podemos Hablar mientras recordaba su paso por el reality Súper M en 2002. "Filipa nació el mismo día que Jazmín. Yo tenía fecha para los últimos días de junio, semana cuarenta, pero se pasa y llega la semana 41".

"Empiezo con contracciones el 4 de julio y digo, 'es el mismo día del cumpleaños de Jazmín'. Yo no podía creer lo que me estaba pasando porque siempre se te adelantan los partos, pero esta vez se me pasó", explicó emocionada.

Sorprendentemente esa no fue la única señal que recibió de su gran amiga. "Llegó a la habitación después de un parto espectacular, con la oxitocina allá arriba, feliz de la vida. Pedro ya estaba durmiendo cuando a las dos de la mañana se va el médico y yo quedo en la cama con la beba y las hormonas al máximo", recordó y sumó: "Había una chica en la pieza, que es la que me estaba esperando y desde la cama le digo: 'Muchas gracias, te agradezco que te hayas tomado tu tiempo para quedarte acá', porque no había casi nadie en la clínica".

"Estaba re agradecida con esta enfermera, que hasta me acompañó al baño, y por ahí le digo: 'Te hago una pregunta: ¿cómo te llamás?'. Se da vuelta y me dice Jazmín", reveló para asombro de todos los que estaban en el estudio. "No me olvido más. Pedro se sacó el barbijo y un antifaz que se había puesto y me dice: 'No lo puedo creer'".

Para ellos fue una señal de De Grazia, Paula no pudo evitar agarrar su teléfono para escribirle a una persona en particular. "Ahí, a las tres de la mañana, le mandé un mensaje a Ricardo, el papá de Jazmín, y le conté esto", rememoró. "Hablo siempre con él", respondió cuando le preguntaron si seguían en contacto.

"Sentí que ella estaba ahí, totalmente. Cuando la enfermera se dio vuelta y me dijo el nombre, me acuerdo que estaba oscuro y que entraba un halo de luz desde el pasillo", culminó al recordar ese momento tan especial.

