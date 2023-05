Paula Chaves: su cambio de canal, su pareja de 13 años y la verdad sobre peleas y distanciamientos con Carina Zampini y Zaira Nara

escuchar

Paula Chaves vuelve a la televisión después de casi dos años, pero en otro canal: a partir de hoy, a las 18.30, estará en eltrece con Pasaplatos famosos, un formato corto en el que deberán descubrir al mejor chef en apenas 11 emisiones . En diálogo con LA NACION, la conductora habló de todo: de su inesperado regreso a la pantalla, de cómo lo tomó Carina Zampini y de su actual relación con Zaira Nara. Además reflexionó sobre su pareja con Pedro Alfonso, con quien está desde hace trece años y tiene tres hijos en común, Olivia, Baltazar y Filipa.

-¿Es un regreso imprevisto?

-Estoy súper abierta a que esto pase, es mi trabajo y no tener contratos de exclusividad hace que pueda irme a eltrece a hacer un formato corto como este y después pueda volver a Telefe. Ya no existen los pases porque la tele de hoy es muy dinámica. Cuando me propusieron hacer Pasaplatos famosos hablé con la gente de Telefe, no había nada en vista para mí y me pareció una re buena oportunidad. Además de gustarme, encaja perfectamente en mis tiempos de familia.

-Se decía que Bake off va a tener otra temporada este año, ¿es verdad?

-Nunca se sabe, puede ser. El año es largo. Arranqué hace muchos años en eltrece y está bueno volver con un programa tan dinámico.

Paula Chaves junto a los famosos que participan en esta edición especial de Pasaplatos, que estrena hoy, a las 18.30 Instagram: @chavespauok

-¿Te llama la atención que en los últimos años los programas gastronómicos tengan tanto éxito?

-Son formatos dinámicos y la cocina atrae. Está bueno ver el paso a paso, el final de un plato y es aspiracional porque lo ves sencillo y querés hacerlo en tu casa. Me divierte el formato del reality. Lo último que hice fue Bake off en 2021 y después estuve tres meses cubriendo a Vero Lozano, en Cortá por Lozano. Me encanta hacer tele, me divierte y siento que me sale fácil porque me muestro como soy, igual delante y detrás de cámaras. Y siempre tuve compañeros de trabajo divertidos y generosos.

-Hace veinte años debutaste en un reality, Súper M, ¿imaginabas recorrer el camino que hiciste?

-Creo que lo soñé, pero también se fue dando. Nunca fui de ponerme metas a largo plazo y me fui sorprendiendo en el camino. Soy muy agradecida de las oportunidades y lo disfruté tanto que nunca viví la popularidad como un peso. Para mí esto es un trabajo, soy una persona común y corriente, y después voy a mi casa con mi familia, voy a buscar a los chicos a la escuela, los llevo a la plaza, hago las compras en el supermercado, voy a la verdulería, me ocupo de mis seres queridos. Tengo una vida normal. Nunca me hice cargo del éxito ni del fracaso porque vivo esto como un trabajo como cualquier otro, me gusta, y soy agradecida.

-Hace muchos años que Pedro Alfonso está haciendo temporadas de teatro en Carlos Paz y vos lo acompañás en muchas de estas producciones, ¿cómo funcionan trabajando juntos?

-Estamos acostumbrados a trabajar juntos y además respetamos los tiempos y los espacios del otro. Nos conocemos un montón. Sabemos cuándo algo le molesta al otro, cuándo necesita espacios y en el escenario nos sabemos los tiempos. Funcionamos bien y lo disfrutamos mucho, nunca lo padecemos. Cuando Pedro escribe las obras se aboca cien por ciento a eso y yo trato de atajar a los chicos para que pueda trabajar tranquilo. Y corta en el momento del baño y la comida porque nos gusta bañarlos entre los dos y comer juntos. En verano por ahí estamos en la pileta y repasamos la obra y es un lujo (risas).

-¿Vas a estar en la obra del próximo verano?

-Es la idea. Vamos a estar en Carlos Paz como tantos veranos ininterrumpidos. Todavía no está escribiendo el nuevo material porque seguimos de gira con Un plan perfecto. Este fin se semana estamos en Mendoza y San Juan, y el 9 de junio estrenamos en el Teatro Broadway durante dos semanas y volvemos en vacaciones de invierno. Además tenemos fechas en Uruguay y en el Gran Buenos Aires. Es una comedia espectacular que Pedro escribió para que puedan disfrutarla en familia. Ahora se suma Marcela Kloosterboer porque Romina Gaetani tiene otros compromisos.

-Entonces el matrimonio funciona sobre el escenario y debajo...

-¡Sí! En estas semanas, Pedro está en casa y se ocupa de la dinámica de los chicos. Nos complementamos muy bien, por suerte. Cuando uno tiene mucha carga horaria el otro trata de hacer poco para estar en casa porque tenemos tres hijos y son chicos todavía. Nos parece importante poder estar. Por eso hacemos una minigira porque al estar los dos en la obra, se complica la logística familiar.

-¿Los chicos se quedan o los acompañan?

-La mayoría de las veces vienen con nosotros y otras se quedan con los tíos y primos, lo que es un gran plan para ellos.

Paula Chaves contenta con este nuevo desafío en la pantalla chica: "Me encanta hacer tele, me divierte y siento que me sale fácil" Gentileza El Trece

-Hace 13 años que están juntos, todo un desafío en esta historia de amor que empezó como un juego...

-Para nosotros nunca fue un juego. Fue muy real. Lo que pasa es que sucedían cosas en ShowMatch que hacían que pareciera un juego, pero siempre fue una historia de amor real que se dio cien por cien en la televisión.

-Se los ve unidos y felices, ¿tienen algún secreto?

-La base de todo esto es el amor. Estamos muy enamorados y lo que nos pasa es mágico porque somos eternos novios. Y nos divertimos mucho juntos, la pasamos muy bien.

-Hace pocos días subiste a tus redes una foto con el papá de tu amiga Jazmín De Grazia, ¿siguieron en contacto todos estos años?

-Siempre tenemos relación, nos mandamos mensajes, hablamos. Me dice que soy el recuerdo vivo de su hija porque era una de sus mejores amigas así que le hace bien que estemos en contacto. Me llama para contarme que soñó con Jazmín o yo lo llamo también para contarle algo. Cada vez que vamos con la obra a Lomas de Zamora es mi invitado de honor. Es muy lindo seguir viéndolo. También tengo relación con la mamá, pero hablo más con el papá.

-En los últimos tiempos se habló mucho de tu distanciamiento de Zaira Nara, ¿pudieron hablar?

- Es algo muy privado . Es doloroso estar distanciado de alguien que querés y ya no voy a hablar de eso.

Pasaplatos famosos: quiénes participan

Paula Chaves asegura que con Carina Zampini no tuvo ningún problema porque nunca se cruzaron eltrece

Dieciséis famosos competirán para ganar y convertirse en el mejor chef de la televisión y para ello deberán cocinar y recibir las devoluciones de los chefs Pablo Massey y Juan Gaffuri. Los participantes son: Aníbal Pachano, Geraldine Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys La Bomba Tucumana, Jorge Carna Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano Chanchi Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.

“Es un formato que está buenísimo, es muy emocionante. La primera semana es la etapa de admisión en la que los famosos tienen que cocinar para intentar seducir a los chefs y quedar en uno de los dos equipos. Las preparaciones se pasan a través del pasaplatos, así que deben ser muy astutos, hacer ricos sabores, emplatar bien. El pasaplatos se puede abrir y el participante ya queda en un equipo. También el plato puede ser devuelto, pero el pasaplatos no se cierra y hay otra oportunidad, o el pasaplatos puede cerrarse y quedar eliminado. De los 16 solo van a quedar 12 para la segunda semana. Hay nervios, tensión y mucha emoción”, se entusiasma Chaves con este desafío gastronómico.

-¿Hubo alguna disputa con Carina Zampini que es la conductora de Pasaplatos?

-¡No! Ni siquiera nos cruzamos porque usamos la misma escenografía y grabamos en días distritos. Lo mío es un especial de 11 programas nada más. No quiero entrar en esa porque la disputa es inexistente . Ella hace su programa y yo este especial que está buenísimo porque ves a los famosos en un ámbito diferente con nervios y presión y haciendo cosas que nunca los viste hacer.