Pedro Almodóvar, de criticar duramente a Donald Trump a celebrar con Dua Lipa

El Lincoln Center de Nueva York se vistió de gala este lunes con motivo del 50 aniversario de los Premios Chaplin, una velada en la que se rindió homenaje a uno de los directores más transgresores y celebrados del cine contemporáneo: Pedro Almodóvar . El manchego recibió el galardón y, fiel a su estilo, se expresó sin filtros sobre la coyuntura política global y estadounidense .

Entre aplausos y ovaciones, el realizador español aprovechó su discurso para lanzar una crítica feroz contra el presidente Donald Trump, y al mismo tiempo, reivindicar causas sociales, culturales y humanas que atraviesan su cine y su vida.

“Señor Trump, te hablo a ti”, dijo primero el cineasta desde el escenario. “No pasarás a la historia como el mejor gobernador del mundo, pasarás a la historia como una catástrofe ”, expresó.

Con sus palabras, el director de Todo sobre mi madre se sumó a la larga lista de artistas que han utilizado su visibilidad internacional para alzar la voz contra las políticas implementadas en los Estados Unidos en los últimos meses.

Almodóvar no ocultó que dudó en viajar para recibir el premio argumentando que el país vive bajo el liderazgo de un “narcisista autoritario lunático que no respeta los derechos humanos y a quien parece que nadie puede parar”. Además, señaló: “Trump y sus amigos, millonarios y oligarcas, no pueden convencernos de que la realidad que vemos con nuestros propios ojos es la opuesta a la que vivimos”.

El director aprovechó la ocasión para desmontar algunas de las frases más repetidas por el trumpismo: “Los inmigrantes no son criminales; Zelenski no es un dictador, Putin sí que lo es; fue Rusia la que invadió Ucrania”.

Con la sensibilidad que lo caracteriza, dedicó su premio a “los miles de deportados en las últimas semanas, a la hermosa Hunter Schafer, una mujer incluso si se le puso que era del sexo masculino en su pasaporte, así como a la Universidad de Harvard por su determinación de no rendirse a la guerra de Trump contra el conocimiento y la cultura”.

Pedro Almodóvar celebró su distinción junto a Dua Lipa JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La velada no solo estuvo marcada por la crítica política , sino que se convirtió también en una fiesta del cine, de la música y del talento creativo que ha acompañado a Almodóvar a lo largo de su carrera. Entre los participantes den la gala estuvieron figuras de renombre internacional como el bailarín y actor Mikhail Baryshnikov , el actor John Turturro, el cineasta John Waters y dos mujeres clave en el universo de Almodóvar: la actriz Rossy de Palma y la estrella del pop Dua Lipa, quien sorprendió con su cercanía y afecto hacia el director español.

La cantante, que compartió una cena posterior con Almodóvar, se mostró entusiasmada por haber participado en el homenaje y expresó a través de las redes sociales: “¡Felicidades a mi maravilloso, mágico, querido amigo Pedro Almodóvar! Qué honor fue estar a tu lado anoche cuando recibiste el premio Chaplin. Celebrar tu genialidad, tu espíritu, tu voz singular y hablar, aunque solo brevemente, sobre el profundo amor y admiración que tengo por ti fue un honor. Tu arte ha moldeado la forma en que veo la belleza, el dolor y el deseo, pero es tu amistad la que siempre llevaré conmigo . Felicidades, querido Pedro”, expresó la diva.

Rossy de Palma , por su parte, emocionó a los asistentes con un relato sobre los primeros rodajes junto al director en los años 80, en plena “movida madrileña”. “ Él nos hizo visibles cuando éramos invisibles . Nos dio voz y piel, y nos enseñó que la diferencia no solo es hermosa, sino esencial”, dijo.

El Premio Chaplin llega en un momento clave para Almodóvar, que en los últimos años ha ampliado su obra hacia nuevos proyectos internacionales con incursiones en el cine en inglés, como ha sido el caso de la película La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore y estrenada en 2024.