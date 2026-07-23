Pedro Pascal hizo otro llamativo posteo sobre el Mundial y volvió a enojar a los fans argentinos

Tras las críticas que recibió por sumarse a la “campaña antiargentina” y acusar de racista a nuestro país, el actor chileno Pedro Pascal fue por más y volvió a celebrar el triunfo de España en la final del Mundial con una foto del festejo de Lamine Yamal, Mikel Merino y Pau Cubarsí, dando cuenta de lo atento que está a lo que se dice en redes sociales.

La publicación de Pedro Pascal en Instagram que volvió a enfurecer a sus seguidores argentinos

Previamente, el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian había generado controversia al darle “me gusta” a una publicación de Instagram que, más allá de la chicana de burlarse de la derrota de la selección encabezada por Lionel Messi, acusaba a los argentinos de racistas. Algo que el propio Pascal, por sus orígenes y por su vínculo con el país, debería saber que no es tal y como se lo señala.

El video en cuestión con el que interactuó el actor que conquistó Hollywood mostraba a un grupo de personas bailando junto a la frase “Gente negra viendo perder a la Argentina”, un gesto que resultó decepcionante para sus seguidores locales.

El posteo de la polémica al que el actor chileno le dio "me gusta"

De hecho, cabe recordar que Pascal está en pareja con el director de arte argentino Rafael Olarra, con quien se lo empezó a relacionar en febrero de este año luego de que fueran vistos por las calles de Nueva York en reiteradas oportunidades, desde una cita por el Día de los Enamorados hasta una salida al cine a ver Cumbres borrascosas, la adaptación de Emerald Fennell protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra fueron fotografiados en Nueva York a principios de año. Según pudo saber LA NACION en ese momento, ambos habrían mantenido un romance durante la pandemia que luego se interrumpió Backgrid/The Grosby Group

Asimismo, su hermana Javiera Balmaceda, ejecutiva de contenidos para Latinoamérica en Amazon Prime Video e integrante de la producción de la película Argentina, 1985, está casada con el productor argentino Fernando Gastón y sus hijos, los sobrinos del actor de Game of Thrones, también nacieron en este territorio. Así lo recordó él mismo en la avant-première de Los 4 Fantásticos: primeros pasos el año pasado en México, cuando un medio argentino que lo iba a entrevistar en la alfombra roja se identificó como tal. “¿Argentina? ¡Me encanta!“, respondió Pascal con simpatía. ”Mi familia es argentina, mi cuñado es argentino, mis sobrinos son argentinos”, le dijo entonces a Resumido.

A pesar de estar radicado en Los Ángeles, el actor mantiene un vínculo muy estrecho con el cine argentino y latinoamericano a través de su propia familia. Por ejemplo, su hermana Lux viene de protagonizar la película Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri, basada en la historia real de la primera mujer minera de la cuenca carbonífera de Río Turbio.

Pedro Pascal: "Argentina me encanta"

También, el chileno supo elogiar en redes sociales la importancia de un film como Argentina, 1985, del que su hermana Javiera formó parte. “Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia”, dijo en marzo de 2023 cuando el largometraje de Santiago Mitre competía en los Oscar como mejor película extranjera.

Por todo eso, el gesto virtual de Pedro Pascal no pasó desapercibido para los argentinos, y menos aún el hecho de que, frente a las críticas, haya decidido redoblar la apuesta con una foto de la selección española.

“Una lástima que siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio”, escribió una usuaria de Instagram. Mientras que otra seguidora comentó: “Si de alguien no me lo esperaba, era de vos, me duele porque yo era re fan tuya, una lástima que hayas caído en la propaganda antiargentina”. “No quiero creer que Pedro Pascal, el actor que tanto admiro y quiero... Leí sobre su historia, la de su familia desde niño y aprendí a tenerle cariño además de admirarlo como actor; espero de corazón que no sea verdad lo que dicen”, manifestó otro usuario. Incluso hubo quienes tomaron medidas más drásticas: “Gracias por avisar, ya es la cuarta persona que dejo de seguir y bloqueo”.