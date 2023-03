Pedro Pascal recordó el día que Jennifer Lawrence impidió que lo echaran de un VIP

escuchar

Pedro Pascal es una de las figuras más populares de la actualidad. El actor chileno protagoniza dos de las series más exitosas del momento, The Mandalorian y The Last of Us. Y aunque por estos días la suya es una cara muy conocida, hubo una época en la que Pascal era casi un anónimo, una época que él mismo recordó a través de una divertida anécdota que involucra a Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence, al rescate de Pedro Pascal

En una entrevista que se viralizó en los últimos días, el intérprete le contó a Jimmy Fallon una historia de sus días en los que no era tan famoso, y cómo Lawrence llegó a su rescate cuando casi lo echan de un VIP. Mientras él participaba de Game of Thrones, los productores de esa serie lo llevaron a un recital de U2. Una vez dentro de ese evento, Pascal fue invitado a pasar al salón VIP, y ahí se produjo una situación algo embarazosa, que recordó así: “Ella impidió que me echaran de un recital de U2. Recuerdo estar ahí, y era muy idiota. Yo la vi ahí, a Jennifer Lawrence, nos vimos entre los dos, tuvimos un momento de conexión, y se acerca y me dice: “Sos el de la serie Narcos, ¿no?”. Me sentí muy contento por adentro, y empezamos a hablar”. Pero la anécdota no terminó ahí.

Pedro Pascal Alexandre Schneider - Getty Images South America

El protagonista de The Mandalorian comentó que era una de sus primeras veces en un VIP, y que no sabía con precisión en qué lugares podía sentarse, o cuáles eran las zonas en las que no le estaba permitido ingresar. Y al respecto contó: “El show empezó, y había un espacio muy, pero muy especial desde el cual podía ver el escenario, y pensé que si lograba husmear un poco por ahí, me iban a dejar pasar. No tenía el brazalete verde, ni el rosa, o el que fuera que necesitaba. Pero no nos dejaban pasar, y de golpe ella solo dijo “él viene con nosotros”, y pude entrar al lugar. ¡Gracias Jennifer!”.

De esa forma y entre risas, Pascal recordó ese momento en el que gracias a la actriz de Los juegos del hambre, pudo ver a U2 desde el mejor lugar del VIP.

Pascal y su apoyo a Argentina, 1985

Uno de los títulos que más expectativa despierta de cara a los próximos Oscar, es Argentina, 1985. La película de Santiago Mitre está nominada en la categoría Mejor film extranjero, y en los últimos días, Pascal le dedicó un sentido posteo a ese largometraje. El actor habló de la cinta de Mitre y acompañó sus palabras con varias fotos de la película, así como también imágenes de archivo del Juicio a las Juntas. “Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar en la categoría Mejor film extranjero”. La publicación pronto recibió una catarata de mensajes que celebraron la calidad de este film, entre ellos, uno de Gustavo Santaolalla, el músico argentino que trabajó con Pascal en The Last of Us.

A través de esas palabras, Pascal se suma a la lista de figuras internacionales que apoyan y procuran darle difusión al film, junto a Ricky Martin, Lionel Messi y Eva Longoria, entre muchos otros.

El actor chileno suele mostrarse siempre muy comprometido con distintas causas políticas, y eso tiene que ver con su pasado: detrás de él hay una historia de exilio, dolor, resiliencia y una permanente conexión con sus raíces. Su padre, José Pedro Balmaceda, es médico especialista en reproducción. Su madre, Verónica Pascal, era psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, quien debió esconderse en la casa familiar de Pedro tras el golpe militar de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

LA NACION