María Fernanda Callejón, sobre su separación: “Me saqué la alianza delante de él y le pedí el divorcio”

El 28 de junio, tras meses de enfrentar rumores de crisis, María Fernanda Callejón confirmaba su separación de Ricky Diotto, su pareja durante 11 años y padre de su hija Giovanna. Tanto la actriz como el músico recurrieron a sus redes sociales para dar a conocer la noticia. Y a pesar de que los dos se empeñaron en asegurar que la decisión había sido tomada de común acuerdo, este sábado la actriz reveló la verdad.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina, Callejón rememoró cómo fue que vivió aquel momento: “Obviamente me ha invadido la tristeza. Cuando uno toma este tipo de determinaciones que producen un quiebre en la vida, y sobre todo en una familia, duela un montón de cosas”.

“Fue durísimo, porque fueron muchos meses enteros sin poder dormir; muchos cuestionamientos y mucho autoflagelamiento”, agregó. Y disparó: “Fui yo la que pidió el divorcio. Me saqueé la alianza delante de él y le dije que me quería separar” .

Por primera vez, la actriz confesó que hubo un hecho que fue determinante a la hora de tomar la decisión de dar por finalizada la pareja. “Sí. Hubo un hecho, pero no voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó”.

“Yo venía avisando y proponiendo... Eso de la pareja abierta fue un gag, fue una cosa que le dije a Moria Casán... No lo llevamos a cabo, pero si lo hubiésemos hecho, ¿cuál es el problema? Cada pareja es un mundo”, señaló luego.

En cuanto a su actual relación con Diotto, Callejón explicó: “ Por ser un contexto de separación, está todo bien... En algún punto estamos orgullosos de lo que hicimos, de cómo la llevamos. Tenemos una hija preciosa ”.

“Con herramientas que me dio mi psicóloga, decidí decirle a Gio que a partir de ahora iba a tener una extensión de su casa, que es donde ahora vive su papá, y le propuse que lo ayudáramos a construir su lugar. Fuimos con mucho entusiasmo, porque una de las cosas que yo le dije, como en una especie de La vida es bella, que ahora iba a tener dos casas y dos vacaciones... Y eso un poco la puso contenta. Es una niña muy positiva, pero sé que seguramente van a venir algunos días medio ‘tristonios’, como ya ha sucedido, pero yo estoy ahí para contenerla permanentemente ”, indicó, sobre como sobrelleva la pequeña su nueva realidad familiar.

“ El primer fin de semana sin ella fue tremendo. Cuando la dejé con él, llegué a mi casa, prendí el aire acondicionado, porque hacía un frío tremendo, y pasé una hora y media sentada en el living, sola, temblando de frío. No había mantita que me cobijara. Lloré mucho, mucho ”, reveló.

La actriz contó, además, que contó con la presencia y el apoyo de su amiga Claudia Villafañe, de su expareja, Guillermo Coppola, y de la primera hija del mánager deportivo, Natalia, a quienes considera parte de su familia.

A comienzos de este año, el rumor de la crisis matrimonial de Callejón y Diotto empezó a cobrar cada vez más fuerza. Una de las periodistas que se refirió primero a la problemática fue Karina Iavícoli, quien aseguró en Socios a la mañana (eltrece) que estaban separados. Al poco tiempo, trascendieron teorías sobre una posible tercera en discordia y hasta se filtró un chat que demostraba la supuesta infidelidad.

No obstante, Callejón apareció para aclarar que aún seguían juntos. Un par de meses más tarde, anunció en sus redes que, efectivamente, estaban divorciados. “Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”, escribió a modo de introducción de un extenso posteo.

“Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y como familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible”, continúa el texto.

Y agrega: “Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos”.

Por su parte, Ricky Diotto escribió en su comunicado: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca; simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”.