Pepe Cibrián y el fin de una “amistad de 40 años” con Georgina Barbarossa: “Su traición me destrozó el alma”

La relación de más de 40 años entre Pepe Cibrián Campoy y Georgina Barbarossa parece haber llegado a su fin. Por lo menos así lo aseguró el productor teatral, furioso por lo que considera un acto de gran traición de parte de su hasta hace una semana entrañable amiga.

“No hay reconciliación posible” , dijo, categórico, en diálogo con Rafa Juli, cronista de Intrusos en el Espectáculo, por América. Pero su furia no terminó ahí, ya que minutos después Campoy comparó el dolor que le produjeron los dichos de Barbarossa sobre su pareja, el joven Nahuel Lodi, con el momento en el que se enteró que tenía cáncer.

En primer lugar, Campoy hizo referencia a las palabras públicas que recibió de Leonor Benedetto. La actriz defendió Cibrián a través de una carta abierta que publicó en su cuenta de Instagram luego de las declaraciones de la conductora de A la Barbarossa sobre el matrimonio del director teatral con Nahuel Lodi, su novio 40 años menor, a quien conoció a través de la conocida aplicación de citas Tinder.

“No somos grandes amigos, y cuando escribió esto me puse a llorar como un loco ”, expresó en relación a las palabras de Benedetto. “Agradezco con el alma, al igual que Nahuel, porque fue una defensora de lo lógico frente a, no sé, la envidia, los celos o el no saber qué mierda hacer con su vida. Pero eso es intrascendente”, explicó Pepito.

Tras reconocer que las críticas no lo hicieron llorar y que le dan igual, Campoy aclaró que lo que sí le dolió profundamente fue lo que sucedió con Georgina. “Es una amistad de 40 años de la cual no tiene nada que ver Nahuel, no la conoce casi”, expresó, y lamentó que todo esto haya sucedido con alguien con quien compartió tanto, desde muertes, a nacimientos e, incluso, los comienzos de la profesión de la actriz.

Cuando le preguntaron por las declaraciones de Georgina en su programa, el productor reconoció que no las escuchó porque “hubiera sido muy fuerte”. “Pero sé lo que hizo y lo que dijo y que permitiera ella decirlo, y que se lo dijeran los demás, sinceramente..., Georgina me destrozaste el alma ”, explicó, y reveló que lloró mucho.

“¿Será por rating?, no lo sé” , ensayó como respuesta cuando le preguntaron el por qué de las declaraciones de la conductora de Telefe. “Porque también nos pidieron que fuéramos el lunes pasado para que ella nos pidiera disculpas personalmente. Primero no necesitamos que nos pida disculpas de nada. Y digo, qué horror también, como si fuéramos dos entes... Me imaginaba en el sofá esperando que viniera Georgina... No lo podía creer, todo parece surrealista”, analizó.

“Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de vida. Eso no se puede olvidar ”, expresó con dureza, y aseguró luego que no hay chance de una reconciliación entre ellos. “Hay cosas que no se pueden perdonar. La traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad”, aseguró.

“¿Me vas a decir que ahora no la querés?”, insistió Juli. “Nada”, sentenció y agregó: “La vida pasa y la gente se separa. Me hizo mucho daño, si su intención era esa, lo logró. Fue un golpe muy duro.. Eso y que me dijeran que tuve cáncer creo que son las cosas que más me han dolido en la vida. Tanto así. Y el cáncer se cura, pero esto no ”, completó.

El comienzo del fin

Pepe Cibrián Campoy y su flamante novio Nahuel Lodi celebraron su unión a lo grande con una fiesta para 200 invitados con baile, música, rica comida y amigos el pasado lunes 27 de junio. Sin embargo, en esa velada hubo una ausencia que llamó la atención de todos: Georgina Barbarossa, quien había sido la madrina de compromiso, apenas dos días antes. Los rumores comenzaron a correr rápidamente, ¿qué había sucedido?

Por lo bajo, los amigos comentaban que Pepito se había enojado con Georgina porque ella había contado en su programa algunas intimidades de la pareja que eran un secreto a voces, pero no eran públicas. Por ejemplo, la actriz dijo que Lodi era actor porno, y sutilmente, le aconsejó a Pepito que no se casara; hasta dijo que estaba preocupada por la posibilidad de que el joven novio sea un vividor y desplumara a su amigo.